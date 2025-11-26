Швајцарска забранила концерт хрватских извођача

Извор:
Швајцарска је најприје одобрила па забранила концерт хрватским извођачима, најављен за 24. јануар наредне године у два швајцарска града.
Концерт је, како преносе хрватски медији, забрањен јер су Швајцарци процијенили да има политичку позадину и да не може да гарантује безбиједност.
Из организације најављеног концерта су се огласили на Фејсбуку с причом да су затражили састанак са хрватском амбасадорком у Швајцарској која је, како се наводи, одмах реаговала и заједно са дипломата покушала да организује разговор с представницима града и полиције града Билаха, али су они то одбили.
Након тога су, кажу, пронашли дворану у граду Брунегу, али им је тамошња полиција такође одузела дозволу за одржавање концерта.
"Због свега наведеног присиљени смо да откажемо концерт, упркос великом интересу публике", саопштили су организатори, наводећи да су разочарани и шокирани, као и да је све ово, како су навели, "велики ударац за све нас Хрвате који живимо у Швајцарској, као и за наше извођаче".
