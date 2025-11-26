Logo
Large banner

Швајцарска забранила концерт хрватских извођача

Извор:

Танјуг

26.11.2025

09:23

Коментари:

1
Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Швајцарска је најприје одобрила па забранила концерт хрватским извођачима, најављен за 24. јануар наредне године у два швајцарска града.

Концерт је, како преносе хрватски медији, забрањен јер су Швајцарци процијенили да има политичку позадину и да не може да гарантује безбиједност.

Из организације најављеног концерта су се огласили на Фејсбуку с причом да су затражили састанак са хрватском амбасадорком у Швајцарској која је, како се наводи, одмах реаговала и заједно са дипломата покушала да организује разговор с представницима града и полиције града Билаха, али су они то одбили.

Након тога су, кажу, пронашли дворану у граду Брунегу, али им је тамошња полиција такође одузела дозволу за одржавање концерта.

Поплаве

Градови и општине

Излиле се Јошавка и Плива, угрожено више домаћинстава

"Због свега наведеног присиљени смо да откажемо концерт, упркос великом интересу публике", саопштили су организатори, наводећи да су разочарани и шокирани, као и да је све ово, како су навели, "велики ударац за све нас Хрвате који живимо у Швајцарској, као и за наше извођаче".

Подијели:

Тагови:

zabrana

Хрватска

Швајцарска

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

СМеће затрпало плажу у Дубровнику

Регион

Тоне смећа затрпале плаже у Дубровнику

1 д

0
Словенија признала возачке дозволе из БиХ

Регион

Словенија признала возачке дозволе из БиХ

1 д

0
Томпсон запријетио Томашевићу: "Могући радикалнији потези који ти се неће свидјети"

Регион

Томпсон запријетио Томашевићу: "Могући радикалнији потези који ти се неће свидјети"

1 д

0
Закуцао се у стуб, па отишао кући: Имао 4,47 промила

Регион

Закуцао се у стуб, па отишао кући: Имао 4,47 промила

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner