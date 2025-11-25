Logo
Закуцао се у стуб, па отишао кући: Имао 4,47 промила

Извор:

АТВ

25.11.2025

14:55

Закуцао се у стуб, па отишао кући: Имао 4,47 промила
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна незгода догодила се у Сиску када је возач с чак 4,74 промила алкохола слетио са пута и ударио у стуб.

Према информацијама полиције, мушкарац је управљао возилом с невјероватних 4,74 промила алкохола у крви, након чега је изгубио контролу над аутомобилом, слетио са пута и ударио у метални стуб.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

ПУ Бањалука хапсила због дроге, троје завршило у лисицама

Возило је оставио на мјесту несреће те се удаљио пјешице.

Полицијски службеници убрзо су га пронашли на адреси његовог пребивалишта. Због високог степена алкохолисаности, 44-годишњак је превезен у Општу болницу у Сиску на посматрање и тријежњење.

Кафа

Савјети

Додајте овај састојак у прву јутарњу кафу и цријева ће вам бити захвална

Против возача слиједи подношење оптужног приједлога надлежном Општинском суду, а његове радње окарактерисане су као озбиљно угрожавање безбједности у саобраћају.

