Закуцао се у стуб, па отишао кући: Имао 4,47 промила

Извор:
АТВ
25.11.2025
14:55
Коментари:0
Тешка саобраћајна незгода догодила се у Сиску када је возач с чак 4,74 промила алкохола слетио са пута и ударио у стуб.
Према информацијама полиције, мушкарац је управљао возилом с невјероватних 4,74 промила алкохола у крви, након чега је изгубио контролу над аутомобилом, слетио са пута и ударио у метални стуб.
Хроника
ПУ Бањалука хапсила због дроге, троје завршило у лисицама
Возило је оставио на мјесту несреће те се удаљио пјешице.
Полицијски службеници убрзо су га пронашли на адреси његовог пребивалишта. Због високог степена алкохолисаности, 44-годишњак је превезен у Општу болницу у Сиску на посматрање и тријежњење.
Савјети
Додајте овај састојак у прву јутарњу кафу и цријева ће вам бити захвална
Против возача слиједи подношење оптужног приједлога надлежном Општинском суду, а његове радње окарактерисане су као озбиљно угрожавање безбједности у саобраћају.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму