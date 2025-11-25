Logo
Додајте овај састојак у прву јутарњу кафу и цријева ће вам бити захвална

25.11.2025

14:44

Коментари:

0
Фото: Jason Villanueva/Pexels

Све већи број истраживања и мрежа стручњака за здравље цријева подржавају идеју да кафа може имати користи за дигестивни тракт.

"Полифеноли у кафи могу хранити корисне бактерије цријева, подстичући раст и активност. Они такође могу помоћи у ограничавању раста лоших бактерија", каже Џозеф Салхаб, амерички гастроентеролог из Давенпорта.

Нагласио је да се све ове "благодети" могу додати и са кашичицом какао праха у шољицу кафе. Када је у питању варење, кафа и какао имају посебне предности.

Зашто ова комбинација дјелује чудесно

Кафа и какао заједно нису само укусан пар – они чине мали “тим” за вашу пробаву. Кафа покреће цријева и стимулише варење, док какао храни добре бактерије и смирује надутост. Када их спојите, сваки гутљај постаје тренутак у којем се тијело природно ослобађа вишка гасова и непријатности, а пробава ради као сат.Одрасли би требало да циљају на 25 до 38 грама какао влакана дневно, што се постиже додавањем кашике или двије какао праха у јутарњу шољицу кафе.

Савјети за максимални ефекат

Да би јутарњи ритуал са какаом дао најбољи резултат, пробајте сљедеће:

-Не пијте на празан стомак, прво поједите нешто мало, као кекс, воће или јогурт. Тада додајте какао у кафу и цријева ће радити без напора.

-Користите природни какао – најбоље је без додатог шећера и арома. Тако тијело добија влакна и полифеноле који чине чудо за варење.

-Пратите количину – довољна је 1–2 кашичице по шољици кафе. Више није потребно и може бити превише за њежан стомак.

-Топла шољица, лагано мијешање – умјесто да само сипате какао, добро промијешајте док се потпуно не раствори. Сваки гутљај постаје благ за цријева.-Направите јутарњу рутину – сваки дан исто вријеме, иста припрема. Пробава воли предвидљивост, а овим малим ритуалом она ради савршено, као сат.

Пробајте овај мали јутарњи ритуал и осјетите како се тијело коначно смирује. Већ послије неколико дана пробава ради као сат, а ви улазите у дан препуни енергије!

Кафа

Савјети

