Додајте овај састојак у прву јутарњу кафу и цријева ће вам бити захвална

Све већи број истраживања и мрежа стручњака за здравље цријева подржавају идеју да кафа може имати користи за дигестивни тракт.
"Полифеноли у кафи могу хранити корисне бактерије цријева, подстичући раст и активност. Они такође могу помоћи у ограничавању раста лоших бактерија", каже Џозеф Салхаб, амерички гастроентеролог из Давенпорта.
Нагласио је да се све ове "благодети" могу додати и са кашичицом какао праха у шољицу кафе. Када је у питању варење, кафа и какао имају посебне предности.
Кафа и какао заједно нису само укусан пар – они чине мали “тим” за вашу пробаву. Кафа покреће цријева и стимулише варење, док какао храни добре бактерије и смирује надутост. Када их спојите, сваки гутљај постаје тренутак у којем се тијело природно ослобађа вишка гасова и непријатности, а пробава ради као сат.Одрасли би требало да циљају на 25 до 38 грама какао влакана дневно, што се постиже додавањем кашике или двије какао праха у јутарњу шољицу кафе.
Да би јутарњи ритуал са какаом дао најбољи резултат, пробајте сљедеће:
-Не пијте на празан стомак, прво поједите нешто мало, као кекс, воће или јогурт. Тада додајте какао у кафу и цријева ће радити без напора.
-Користите природни какао – најбоље је без додатог шећера и арома. Тако тијело добија влакна и полифеноле који чине чудо за варење.
-Пратите количину – довољна је 1–2 кашичице по шољици кафе. Више није потребно и може бити превише за њежан стомак.
-Топла шољица, лагано мијешање – умјесто да само сипате какао, добро промијешајте док се потпуно не раствори. Сваки гутљај постаје благ за цријева.-Направите јутарњу рутину – сваки дан исто вријеме, иста припрема. Пробава воли предвидљивост, а овим малим ритуалом она ради савршено, као сат.
Пробајте овај мали јутарњи ритуал и осјетите како се тијело коначно смирује. Већ послије неколико дана пробава ради као сат, а ви улазите у дан препуни енергије!
