Пјевачица открила скандалозне детаље са естраде: ''Користе дрогу да би издржали наступ 15 сати''

Извор:

Гранд

16.12.2025

09:59

Коментари:

0
Микрофон студио пјевање
Фото: Suvan Chowdhury/Pexels

Пјевачица Драгица Златић оплела је по колегиницама са естраде, које је како каже, гледају са висине, а које су донедавно радиле за 50 евра.

Такође, раније је и изнијела шокантне тврдње да њене колеге користе дрогу да би могле да одраде наступ од 15 сати.

То сам већ неколико пута рекла, стварно бих вољела онако да постанем нека већа звијезда и да покажем неким колегиницама које се према мени понесу некад с висине како може другачије да се понаша. До јуче знам да су пјевале исто као ја по кафанама за 50 евра, нико није постао звезда тако што га је Бог само спустио са небеса – рекла је Драгица Златић и присјетила се колега из такмичења “Звезде Гранда”.

Александра Пријовић-03092025

Сцена

Овако је Александра Пријовић изгледала на аудицији за "Звезде Гранда"

''Прођу поред мене и не кажу здраво, такмичимо се и пролазимо кроз све оно тамо у бекстејџу, то је само нама знан страх. И онда ти прођеш поред мене и не кажеш ми ни здраво. Ово сам лично доживјела од двије јако познате звијезде Гранда и испао би велики скандал када бих рекла имена'', закључила је она у емисији Гранд магазин.

Драгица је раније изнијела је шокантне тврдње, да њене колеге користе наркотике како би издржале на наступу 15 сати.

''Имала сам пар ситуација гдје се радило по петнаест сати и то ми је било најтеже. Нажалост, било је ту свачега у смислу како су они издржали да буду будни и расположени петнаест сати. Користили су отворено наркотике преда мном'', испричала је Драгица недавно и додала:

Звезде Гранда

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

''Било ми је тешко да гледам то, али и да их трпим такве какви су. То је страшно за сваког нормалног човјека, не пијем ни алкохол, једноставно ми не прија. Послије тога буде као да ћу да умрем, да га лакше подносим мислим да бих се лешила'', преноси Блиц.

