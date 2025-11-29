Уградила силиконе и остала "непокретна"! Звезда Гранда преживјела прави пакао

Извор:
Курир
29.11.2025
20:42

Пјевачица Мирна Кошанин говорила је отворено о естетским захватима и агонији кроз коју је прошла када је одлучила да угради импланте.
Мирна је жељела да увећа груди, али након операције су услиједиле компликације.
- Естетска хирургија је смишљена да се нешто поправи у случају да нешто не ваља. Ишла под нож јер сам своје дијете дојила годину и по дана, отишла сам са родитеља на ВМА, имала сам 21. годину. Тијело је почело да ми одбацује импланте, када сам се растала са тим дечком из Швајцарске отишла сам на клинику, нећу да именујем коју, отишла сам код једног доктора, али он није био ту и није могао да ме прими, примио ме је један љекар који важи за најбољег на тој клиници. Уплатила сам реконструкцију импланата и остала сам у болници, пробудила сам се потпуно непокретна, нисам могла да помјерим ни мали прст - препричавала је пакао кроз који је прошла Мирна, па наставила:
- Сатима сам молима да ми донесу воду, нико ме није чуо, на крају је човјек који је био са мном у шок соби онако оперисан донио воду. Сљедеће чега се сјећам, сестре су ме пресвлачиле и једна је само рекла јаој, нисам схватила у том тренутку о чему се ради, сутра када сам дошла себи видјела сам да нешто није у реду. Доктор је извадио тројке, а уградио петице испод мишића, када је све то прошло, питала сам доктора који ми је касније спашавао живот у чему је био проблем, он ми је објаснио да када се једном ураде импланти, сваки сљедећи пут то мора да се уради на истом мјесту јер имплант око себе има опну и то срасте када га извадиш, ткиво остаје, ти мораш да вратиш на исто мјесто. Не можеш испод мишића јер кожа не може да налегне, он је гурао што већи имплант да то налегне на свој, али није и настао је хаос.
Пјевачица Мирна Кошанин, која је постала јавности позната током учешћа у "Звездама Гранда", својевремено је прошла кроз агонију због естетске операције.
Подсјетимо, Мирнин приватни живот веома је интригирао јавност, поготово након што је открила како је побјегла од дечка милионера.
