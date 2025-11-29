Logo
Српска глумица обољела од тешке болести и умрла у 32. години: Предвиђали јој велику каријеру

29.11.2025

19:50

Српска глумица обољела од тешке болести и умрла у 32. години: Предвиђали јој велику каријеру
Фото: Youtube / Printscreen

Глумица Вера Дедовић многима је остала у сјећању по једној од најпотреснијих сцена из филма Срђана Драгојевића, "Лепа села лепо горе".

Играла је учитељицу, коју упознајемо као младу и шармантну жену, али нам остаје у сјећању по сцени у којој улази тунел прекривена крвљу и у ужасном стању, а јунаци филма не могу да се договоре ко ће пуцати у њу, јер сумњају да носи експлозив.

Регион

Језив злочин: Ово је инфлуенсерка чије је тијело пронађено у коферу у шуми

Вера Дедовић рођена је у Београду 1969. године, а 1994. године била је студент генерације Универзитета у Новом Саду. Годину дана раније дебитовала је у ТВ драми "Рај" редитеља Петра Зеца, а услиједиле су улоге у "Срећним људима", ТВ комедији "Свадбени марш", серији "Горе доле"...

"Лепа села" су јој 1996. обезбиједила простор на великом платну. Сљедећи пројекат био је филм "Сенке успомена" (2000) у режији Предрага Велиновића и, нажалост, био је то њен посљедњи глумачки ангажман.

- Плијенила је модерношћу глуме. Ријетки су млади способни да утру пут модерној глуми, користе нове приступе и нова средства, а Вера је имала нешто иноваторско у свом раду. Остаће тајна колико је у томе било рационалног... Она је не теоретисњем, већ праксом показивала став према модерном позоришту... ликовима је давала просто безобразну дозу питкости...Дио тајне у својим остварењима је несумњиво што је истински волела ликове које је играла и публику пред собом - рекао је након Верине смрти режисер Боро Драшковић.

Њена каријера нагло је прекинута када је сазнала да болује од агресивног канцера, а битку је изгубила у децембру 2000. године када је имала само 31 годину.

За собом је оставила супруга Бориса и ћерку Машу, пише Курир.

Вера Дедовић

glumica

Болест

