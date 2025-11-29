Logo
Сандра Африка заказала крштење пса, Весна Змијанац пјева на крштењу

Телеграф

29.11.2025

16:25

Пјевачица Сандра Африка
Фото: Youtube screenshot

Пјевачица Сандра Африка шокирала је јавност клипом на којем најављује да је заказала крштење пса.

Она се редовно снима за Тикток, а сада је насмијала све новим клипом у којем је снимила тренд на поменутој мрежи у којем људи зову пријатеље и обавјештавају их о крштењу кућних љубимаца

Сандра је назвала пријатељицу и рекла јој да планира да крсти свог пса, на шта је она остала у чуду.

- Сад се пакујем и идем на пут, али сам заборавила јуче да ти кажем, планирам 10. децембра да крстим Африја - рекла је пјевачица, након чега је уследио тајац.

Шта да радиш бре? Је л' то може мајке ти? Гдје се то ради? - била је у шоку другарица.

@sandraafrikamusic

Morala sam da ispoštujem ovaj trend krštenja ljubimaca 😆😂

♬ original sound - Sandra Afrika

Африка је због напада смјеха морала да прекине позив па ју је потом назвала опет и увјерила ју је да постоји црква која се бави тиме, те да је договорила све са свештеником.

- Је л' ти мене сад з*јебаваш? Па ти бре ниси нормална! Мислим добро не, разумијем ја то, али... Господе Боже, чекај да се прекрстим - чудила се пријатељица.

"Позваћу Весну Змијанац да пјева"

А Сандра ју је поново шокирала новом идејом.

- Ја сам мислила то да га крстим, и послије да направим читаву журку. Позваћу неких 30-40 људи нећу пуно. Мислила сам и Весну Змијанац да позовем да пјева - причала је фолкерка.

(телеграф)

Sandra Afrika

pas

krštenje

