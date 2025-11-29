Сандра Африка заказала крштење пса, Весна Змијанац пјева на крштењу

Извор:
Телеграф
29.11.2025
16:25
Коментари:0
Пјевачица Сандра Африка шокирала је јавност клипом на којем најављује да је заказала крштење пса.
Она се редовно снима за Тикток, а сада је насмијала све новим клипом у којем је снимила тренд на поменутој мрежи у којем људи зову пријатеље и обавјештавају их о крштењу кућних љубимаца
Сандра је назвала пријатељицу и рекла јој да планира да крсти свог пса, на шта је она остала у чуду.
- Сад се пакујем и идем на пут, али сам заборавила јуче да ти кажем, планирам 10. децембра да крстим Африја - рекла је пјевачица, након чега је уследио тајац.
Шта да радиш бре? Је л' то може мајке ти? Гдје се то ради? - била је у шоку другарица.
@sandraafrikamusic
Morala sam da ispoštujem ovaj trend krštenja ljubimaca 😆😂 ♬ original sound - Sandra Afrika
Африка је због напада смјеха морала да прекине позив па ју је потом назвала опет и увјерила ју је да постоји црква која се бави тиме, те да је договорила све са свештеником.
- Је л' ти мене сад з*јебаваш? Па ти бре ниси нормална! Мислим добро не, разумијем ја то, али... Господе Боже, чекај да се прекрстим - чудила се пријатељица.
"Позваћу Весну Змијанац да пјева"
А Сандра ју је поново шокирала новом идејом.
- Ја сам мислила то да га крстим, и послије да направим читаву журку. Позваћу неких 30-40 људи нећу пуно. Мислила сам и Весну Змијанац да позовем да пјева - причала је фолкерка.
(телеграф)
Република Српска
12 ч0
Сцена
12 ч0
Сцена
13 ч0
Регион
12 ч0
Сцена
12 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
13 ч0
Сцена
15 ч0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму