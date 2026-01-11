Мушкарац убио цијелу своју породицу, па наставио даље да решета: Покољ у Америци

Извор:
Мушкарац (24) из Мисисипија ухапшен је под сумњом да је у петак увече у крвавом походу на три различите локације у руралном подручју убио шесторо људи - свог оца, брата, ујака, седмогодишњу рођаку те пастора и његовог брата, објавиле су власти.
Осумњичени Дарика М. Мур ухапшен је на полицијској блокади у Седерблафу нешто прије поноћи, након што су десетине локалних, државних и савезних полицајаца преплавиле подручје на сјевероистоку Мисисипија. Мур је у суботу задржан у затвору округа Клеј без могућности кауције, а прво појављивање пред судијом очекује се у понедјељак.
Окружни тужилац Скот Колом изјавио је за Асошијејтед прес како очекује да ће тражити смртну казну те да ће Муру вјероватно бити додијељен бранилац по службеној дужности. Ако се оптужбе преквалификују у тешко убиство, Мур према државном закону неће имати право на кауцију.
Шериф округа Клеј, Еди Скот, на конференцији за медије у суботу изјавио је да докази и свједоци упућују на то да је Мур био једини нападач те да нема других повријеђених. Додао је како истражитељи и даље испитују Мура, али засад не знају шта би могао бити мотив стравичних злочина.
"У оваквој ситуацији, имате члана породице који напада властиту породицу", рекао је Скот. "Који год разлог био, надамо се да ћемо га открити."
NEW: 6 k*lled, including a seven-year-old girl who was executed in front of witnesses; shooter identified— LRHN cash (@LRHN_Cash) January 11, 2026
Daricka M. Moore, 24, attacked three homes in West Point, Mississippi
The first shooting occurred at a home on David Hill Road, where three people were k*lled
The second… pic.twitter.com/psyk4n0Uvw
Убиства су се догодила на подручју удаљеном око 200 километара сјевероисточно од Џексона, у крају испуњеном пољима, шумама и скромним домовима.
Истражитељи вјерују да је Мур прво убио свог оца, 67-годишњег Глена Мура, брата, 33-годишњег Квинтона Мура, и ујака, 55-годишњег Вилија Еда Гвинеса, у породичној мобилној кућици у западном дијелу округа Клеј.
Шериф је рекао да је Мур потом украо братов камионет и одвезао се неколико километара до куће своје рођаке, гдје је провалио и покушао да изврши сексуални напад. Скот је изјавио да је Мур затим прислонио пиштољ на главу седмогодишње дјевојчице, чији идентитет није хтио да открије, и усмртио је.
"Не знам какав би мотив неко могао да има да убије седмогодишње дијете", рекао је шериф.
Према речима свједока, Мур је након тога уперио пиштољ и у главу млађег дјетета, али оно није упуцано. Није јасно да ли је повукао окидач или је оружје затајило. "Толико је то било насилно", додао је Скот. У кући су се налазиле и мајка те треће дијете.
Мур се затим наводно одвезао до мале дрвене Апостолске цркве Господа Исуса. Тамо је, према ријечима шерифа, провалио у резиденцију, убио пастора Барија Бредлија и његовог брата Самјуела Бредлија те украо једно од њихових возила. Шериф је напоменуо да су браћа Бредли већином живела у оближњем Колумбусу, али су викенде проводила на црквеном имању те да су неки чланови породице Мур похађали ту цркву.
Мур је ухапшен на блокади у 23:24, четири и по сата након првог позива полицији. Код себе је имао пушку и пиштољ, а истражује се како је набавио оружје. Шериф Скот рекао је да су преживјели чланови Мурове породице скрхани тугом. "Било је јако тешко разговарати о било чему осим о молитвама са свима тамо", рекао је, додавши: "Ово је заиста потресло нашу заједницу."
Тужилац Колом потврдио је да је тражење смртне казне исправан потез. "Шест људи, једна ноћ, неколико различитих мјеста злочина, горе од тога не може бити", закључио је Колом.
