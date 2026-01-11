О каквом специјалном оружју се пише: "Венецуеланци пали на кољена и повраћали од муке"

Извор:
САД су употријебиле моћно мистериозно оружје које је бацило венецуеланске војнике на кољена, „крварили су кроз нос“ и повраћали крв током смјеле акције хапшења Николаса Мадура, према исказу свједока који је у суботу на Иксу објавио портпарол Бијеле куће.
У запањујућем интервјуу, чувар је описао како су америчке снаге уништиле стотине бораца без губитка иједног свог војника, користећи технологију какву никада раније није видио – или чуо, преноси таблоид Њујорк Пост.
"Били смо на опрезу, али су се одједном сви наши радарски системи искључили без икаквог објашњења. Следеће што смо видјели били су дронови, много дронова, како лете изнад наших положаја. Нисмо знали како да реагујемо", рекао је чувар.
Неколико тренутака касније, појавила се шака хеликоптера – „једва осам“, према његовој рачуници – распоређујући, како је процијенио, само 20 америчких војника у то подручје.
Али тих неколико људи, рекао је, дошли су наоружани нечим много моћнијим од пушака.
"Били су технолошки веома напредни. Нису личили ни на шта против чега смо се раније борили", присјетио се он.
Оно што је услиједило, рекао је, није била битка, већ клање.
"Било нас је стотине, али нисмо имали никакве шансе. Пуцали су са таквом прецизношћу и брзином; чинило се као да сваки војник испаљује 300 метака у минуту", додао је он.
А онда је дошло оружје које га и даље прогања, како је рекао.
"У једном тренутку, лансирали су нешто; не знам како да то опишем. Било је као веома интензиван звучни талас. Одједном сам осјетио као да ми глава експлодира изнутра", испричао је он.
"Сви смо почели да крваримо из носа. Неки су повраћали крв. Пали смо на земљу, неспособни да се помјеримо. Нисмо могли ни да устанемо после тог звучног оружја - или шта год да је то било", описао је он.
Бијела кућа није одмах одговорила на питање да ли дијељење објаве од стране Каролине Ливит – са натписом "Престаните са оним што радите и прочитајте ово..." – указује на то да администрација провјерава вјеродостојност исказа очевидаца.
Процјењује се да је око 100 припадника венецуеланских снага безбједности убијено у нападима 3. јануара, према подацима Министарства унутрашњих послова те земље. Није јасно да ли је ишта од тога узроковано мистериозним оружјем.
"Тих двадесет људи, без иједне жртве, убило је стотине нас. Нисмо имали начина да се такмичимо са њиховом технологијом, са њиховим оружјем. Кунем се, никада нисам видео ништа слично", додао је он.
САД годинама имају такозвану технологију оружја усмјерене енергије, рекао је бивши извор из америчке обавјештајне службе за таблоид Њујорк Пост, напомињући да неки системи имају способност да произведу барем неке од симптома, укључујући „крварење, немогућност кретања или функционисања, бол и пецкање“. Телеграф није могао независно да провјери ове наводе.
"Упозоравам свакога ко мисли да може да се бори против Сједињених Држава. Немате појма шта су способни да ураде. После онога што сам видео, никада више не желим да будем на другој страни тога. Не треба се петљати са њима", поручио је он.
Гардиста је рекао да је рација већ изазвала шок широм Латинске Америке – посебно након што је предсједник Доналд Трамп недавно упозорио да је Мексико сада „на листи“.
"Сви већ причају о овоме. Нико не жели да прође кроз оно што смо ми прошли. Оно што се овде догодило промијениће много ствари - не само у Венецуели, већ и у цијелом региону", истакао је он.
