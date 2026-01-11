Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина

Извор:
Спутник Србија
11.01.2026
10:18
Британски министар одбране Џон Хили изјавио је да би желио да отме предсједника Русије Владимира Путина, пише лист „Телеграф“.
„Кад бих имао прилику да киднапујем било ког свјетског лидера, изабрао бих Путина“, рекао је Хили током своје посјете Кијеву.
Он је додао да би у том случају „Путин одговарао за ратне злочине“.
Подсјетимо, САД су у суботу 3. јануара, око 2 сата послије поноћи по локалном времену, у војној акцији у Каракасу ухапсиле венецуеланског предсједника Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес. Они су спроведени у у Њујорк, гдје ће им се судити по ,,оптужници за кријумчарење наркотика''.
Каракас је након напада затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН као одговор на америчку операцију, а Врховни суд Венецуеле привремено је именовао потпредсједницу Делси Родригез за шефа државе. Она је 5. јануара званично преузела функцију вршиоца дужности предсједника Венецуеле и положила заклетву пред Народном скупштином.
Министарство спољних послова Русије изразило је подршку венецуеланском народу и позвало на ослобађање Мадура и његове супруге и спречавање даље ескалације. Са своје стране, Кина је указала да су Сједињене Америчке Државе прекршиле међународно право.
