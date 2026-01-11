Logo
Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина

11.01.2026

Британски министар одбране: Киднаповао бих Путина
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Британски министар одбране Џон Хили изјавио је да би желио да отме предсједника Русије Владимира Путина, пише лист „Телеграф“.

„Кад бих имао прилику да киднапујем било ког свјетског лидера, изабрао бих Путина“, рекао је Хили током своје посјете Кијеву.

Он је додао да би у том случају „Путин одговарао за ратне злочине“.

Подсјетимо, САД су у суботу 3. јануара, око 2 сата послије поноћи по локалном времену, у војној акцији у Каракасу ухапсиле венецуеланског предсједника Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес. Они су спроведени у у Њујорк, гдје ће им се судити по ,,оптужници за кријумчарење наркотика''.

Каракас је након напада затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН као одговор на америчку операцију, а Врховни суд Венецуеле привремено је именовао потпредсједницу Делси Родригез за шефа државе. Она је 5. јануара званично преузела функцију вршиоца дужности предсједника Венецуеле и положила заклетву пред Народном скупштином.

Министарство спољних послова Русије изразило је подршку венецуеланском народу и позвало на ослобађање Мадура и његове супруге и спречавање даље ескалације. Са своје стране, Кина је указала да су Сједињене Америчке Државе прекршиле међународно право.

Владимир Путин

Велика Британија

Nikolas Maduro

