Велеобрт: Европска унија припрема санкције америчким компанијама?

Извор:
Спутник Србија
11.01.2026
09:35
Коментари:0
Европска унија припрема санкције америчким корпорацијама у случају да САД не одустану од својих претензија на Гренланд, пише лист „Телеграф“.
„ЕУ прави планове за санкције против америчких компанија у случају да Трамп одбије приједлог о распоређивању снага НАТО-а (умјесто придруживања Гренланда САД)“, наводи се у чланку.
Лист истиче да Велика Британија преговара са другим европским земљама о слању мисије НАТО-а на Гренланд. Они се надају да ће снажније присуство на Арктику помоћи да се Трамп убиједи да одустане од својих претензија на острво.
Што се тиче економских мјера, Европска унија разматра ограничавање активности технолошких гиганата, укључујући „Мета“ (активности Мете – друштвене мреже Фејсбук и Инстаграм забрањене су у Русији као екстремистичке), „Гугла“, „Мајкрософта“ и Икса у Европи. То би такође могло да утиче на америчке банке и финансијске фирме, оцјењује се у чланку.
У крајњем случају, Европљани дозвољавају могућност протјеривања америчких трупа стационираних у њиховим базама, закључује се у чланку.
Подсјетимо, амерички предсједник је у петак изјавио да је неопходно да Сједињене Државе посједују Гренланд, додајући да само закуп аутономне данске територије неће бити довољан.
Раније је таблоид „Дејли мејл“ објавио да је Бијела кућа наредила Заједничкој команди за специјалне операције да развије план за заузимање Гренланда. Лист наводи да су присталице жестоке политике САД толико инспирисани успјехом операције против предсједника Венецуеле Николаса Мадура, да желе брзо да заузму острво прије него што Русија или Кина наводно предузму икакве акције.
