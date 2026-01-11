Огласио се Николас Мадуро и из затвора поручио само једну ствар

Извор:
СРНА
11.01.2026
08:36
Коментари:2
Венецуелански предсједник Николас Мадуро поручио је из затворске ћелије у Сједињеним Државама да су он и његова супруга добро и да су борци, саопштио је његов син Николас Мадуро Гера.
"Добро смо. Ми смо борци. Не будите тужни", пренио је Николас Мадуро Гера ријечи свог оца на видео-снимку који је објавила владајућа Уједињена социјалистичка странка Венецуеле, преноси "Фигаро".
Николас Мадуро и Силија Флорес изведени су 3. јануара из Венецуеле у војној операцији специјалних америчких снага, након чега су ухапшени и смјештени у притворску јединицу у Њујорку.
Њима је 5. јануара почело суђење по оптужбама за учешће у нелегалној трговини дрогом и оружјем, на којем су се обоје изјаснили да нису криви.
Привремена предсједница Венецуеле Делси Родригез рекла је да се "неће смирити ниједног минута док не врате предсједника", као и да ће га "спасити".
Амерички предсједник Доналд Трамп је након заробљавања Мадура изјавио да је отказао нови амерички напад на Венецуелу због сарадње Каракаса, као и да Вашингтон намјерава да диктира све одлуке.
Представници власти Венецуеле су навели да земља није подређена ни покорна Вашингтону.
