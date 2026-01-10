10.01.2026
22:08
Коментари:0
Бункер Владимира Зеленског неће га заштитити од ракете "орешник", изјавио је пензионисани потпуковник америчке војске Данијел Дејвис на Јутјубу.
"Ако Зеленски, на примјер, каже да треба да се сакрије у бункеру, то неће помоћи. Ако је ово оружје изабрало мету, продреће у тај бункер као нож кроз путер", упозорио је потпуковник, преноси агенција РИА Новости.
Према ријечима пензионисаног војника, ракета "орешник" је у сваком погледу супериорнија од најмоћнијих ракета које САД посједују, а западни системи противваздушне одбране једноставно нису у стању да их детектују.
Стога, објаснио је стручњак, свака прича о проширењу противваздушне одбране је једноставно узалудна.
"То није оно што је потребно. Иза кулиса, војска разумије да се то не може зауставити", закључио је Дејвис.
Раније је руско Министарство одбране саопштило да је ракетни напад "орешником" извршен у ноћи 9. јануара као одговор на терористички напад Оружаних снага Украјине на руску предсједничку резиденцију, преноси РТ Балкан.,
Свијет
1 д1
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 седм1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
08
22
02
21
54
21
51
21
39
Тренутно на програму