Власник клуба смрти у Швајцарској признао: Излаз у случају опасности био закључан

Већ неко вријеме се прича о томе, али сада је информација потврђена - врата за излаз у случају опасности у клубу Le Constellation у скијалишту Кран Монтана, гдје је у новогодишњој ноћи погинуло 40 људи, била су закључана.
То је власник клуба признао истражитељима, тврдећи да их је откључао када је стигао на лице мјеста послије пожара.
Ријечи неких свједока и запослених у швајцарском клубу потврдио је и власник клуба, Жак Морети, током саслушања пред истражитељима.
Према информацијама које је навео РТС (швајцарска радио и телевизијска станица), он им је рекао да су врата за излаз у случају нужде била закључана изнутра у ноћи трагедије.
Када је стигао на мјесто догађаја након пожара, откључао је врата споља и видио неколико тијела у соби.
Морети, који је у притвору од петка због сумње на бјекство, рекао је да не зна зашто је излаз био блокиран. Истрага, коју воде четири тужиоца, мораће да утврди истину.
Швајцарски медији истичу једну ствар - овај елемент ће бити пресудан за истрагу, а разлог је једноставан: неколико посјетилаца је покушало да побјегне кроз излаз за случај опасности када је избио пожар, али су остали заробљени и тако су осуђени на смрт.
Уколико тужиоци вјерују да су Жак и његова супруга Џесика Морети, која је у кућном притвору, дјелимично одговорни за закључана врата, могли би да преквалификују злочине за које су оптужени.
Тренутно, оптужени морају да се изјасне кривим за убиство из нехата, подметање пожара и наношење тешких тјелесних повреда.
Међутим, ако се испостави да су осумњичени знали да су врата закључана, то би могло да покрене хипотезу о убиству са предумишљајем.
У том случају, могли би да се суоче са казном затвора до 20 година.
РТС преноси још једну кључну информацију у вези са пјеном за плафон.
Жак Морети је наводно рекао истражитељима да је недавно сам уклонио стару акустичну пјену са плафона и замијенио је пјеном купљеном у продавници "уради сам" Хорнбах.
Акустична пјена је лако запаљив материјал који може убрзати ширење пламена и токсичних испарења, чинећи ваздух немогућим за дисање у року од неколико минута.
У пожару је погинуло 40 људи, од којих су многи били малољетници, а повријеђено је 116. Поред 21 швајцарског држављанина, међу погинулима је било и неколико странаца, укључујући седам Француза и шест Италијана, од којих је најмлађи имао 14 година. Међу погинулима је и Србин Стефан Ивановић. Жртве се лијече у неколико европских земаља.
Узрок пожара још није званично познат, али почетни налази указују да су га највјероватније изазвале варнице из прскалица постављених на боце шампањца. Варнице су запалиле изолациону пјену на плафону, а ватра се потом проширила за веома кратко вријеме.
Јавни тужилац швајцарског кантона Вале наредио је притвор Жаку Моретију након испитивања у петак, док је његова супруга и сувласница бара Џесика и даље на слободи.
Обоје су изразили жаљење због трагедије. Она је такође оптужена да је покушала да побјегне из клуба са новцем усред пожара, умјесто да помогне другима, преноси Телеграф.
