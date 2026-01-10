Logo
Сахрањен херој Стефан који је погинуо у пожару у Швајцарској спасавајући друге

Стефан Ивановић
Фото: Приватна архива

Стефан Ивановић, младић из села Јајчић код Љига, данас је сахрањен након што је трагично изгубио живот спашавајући друге у пожару у Швајцарској.

Опело је служено у 13 сати испред породичне куће у Јајчићу, након чега је Стефан испраћен на сеоско гробље, преноси Телеграф.

На посљедњи испраћај дошао је велики број људи – породица, пријатељи, комшије, колеге, али и грађани који Стефана нису лично познавали, али су жељели одати почаст његовој храбрости и несебичности.

На стотине људи допутовало је и из Швајцарске како би били уз породицу у најтежим тренуцима и захвалили Стефану за чин којим је показао изузетну хуманост. Стефан је живот изгубио покушавајући спасити друге.

Тим поводом проглашен је и Дан жалости, а заставе су биле спуштене на пола копља.

Подсјетимо, у тешком пожару који је избио у новогодишњој ноћи у бару "La Constelation" у Кран-Монтани у Швајцарској, живот је изгубило 40 младих особа, док је више од 100 повријеђено. Међу повријеђенима су била и два држављанина Србије.

Стефан Ивановић се данима водио као нестао, а потом је стигла најтежа вијест – да је и он међу страдалима. Његов херојски чин оставио је дубок траг и иза себе оставио причу о храбрости која надилази границе.

