Сахрањен херој Стефан који је погинуо у пожару у Швајцарској спасавајући друге

Извор:
Телеграф
10.01.2026
15:31
Стефан Ивановић, младић из села Јајчић код Љига, данас је сахрањен након што је трагично изгубио живот спашавајући друге у пожару у Швајцарској.
Опело је служено у 13 сати испред породичне куће у Јајчићу, након чега је Стефан испраћен на сеоско гробље, преноси Телеграф.
На посљедњи испраћај дошао је велики број људи – породица, пријатељи, комшије, колеге, али и грађани који Стефана нису лично познавали, али су жељели одати почаст његовој храбрости и несебичности.
На стотине људи допутовало је и из Швајцарске како би били уз породицу у најтежим тренуцима и захвалили Стефану за чин којим је показао изузетну хуманост. Стефан је живот изгубио покушавајући спасити друге.
Тим поводом проглашен је и Дан жалости, а заставе су биле спуштене на пола копља.
Подсјетимо, у тешком пожару који је избио у новогодишњој ноћи у бару "La Constelation" у Кран-Монтани у Швајцарској, живот је изгубило 40 младих особа, док је више од 100 повријеђено. Међу повријеђенима су била и два држављанина Србије.
Стефан Ивановић се данима водио као нестао, а потом је стигла најтежа вијест – да је и он међу страдалима. Његов херојски чин оставио је дубок траг и иза себе оставио причу о храбрости која надилази границе.
