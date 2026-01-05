Logo
Познат идентитет жртава пожара у Швајцарској

Извор:

Танјуг

05.01.2026

09:53

Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Швајцарске власти идентификовале су свих 40 жртава пожара који је у новогодишњој ноћи избио у бару "Констеласион" у одмаралишту у Кран-Монтани, а међу њима је 20 малољетника.

Међу жртвама пожара је и држављанин Србије Стефан Ивановић (31), са двојним швајцарско-српским држављанством, који је изгубио живот док је спасавао госте из запаљеног бара. На списку страдалих је 21 држављанин Швајцарске, једна особа са швајцарско-француским држављанством и 18 странаца старости од 14 до 39 година, већином малољетних, саопштила је полиција кантона Вале.

Међу странцима је осморо Француза, међу којима и 15-годишњакиња француско-израелско-британског држављанства, шесторо Италијана, Белгијанка, Португалка, Румун и Турчин, преноси швајцарски лист "Темп". Остаје да се идентификује шесторо међу 119 повријеђених, наводи БФМ ТВ, а преноси Танјуг.

Према подацима које су објавиле федералне швајцарске власти, 35 пацијената са тешким опекотинама је пребачено у болнице у Француској, Белгији, Њемачкој и Италији. Јуче су италијанске власти саопштиле да ће тијела пет од шест преминулих Италијана бити данас враћена у земљу. У Швајцарској је покренута кривична страга против француског пара у чијем је власништву бар "Констеласион".

пожар

Швајцарска

