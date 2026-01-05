Пожалио се да му није добро, па се срушио и умро

Трагедија се догодила 2. јануара 2026. године, када је мушкарац М. Н. (35), био на термину за мали фудбал са својим пријатељима. Према речима очевидаца, утакмица је текла уобичајено све до тренутка када се М. Н. пожалио на наглу мучнину и слабост.

Пријатељи су одмах прекинули игру, покушали да му помогну и дали му воду. Одвели су га до свлачионице како би дошао до ваздуха и одморио се, али ситуација се драматично погоршала. Несрећни младић се само срушио на под.

Љекари могли само да констатују смрт

Убрзо након позива, на лице мјеста стигла је екипа Хитне помоћи. Нажалост, упркос напорима присутних и медицинског особља, љекари су могли само да констатују смрт.

"На тијелу мушкарца није било видљивих трагова насиља нити било каквих повреда које би указивале на то да је смрт наступила као посљедица ударца или сукоба током игре", наводи извор близак истрази.

Обдукција ће утврдити узрок

По налогу надлежног тужилаштва, тијело је пребачено на Институт за судску медицину. Наређена је хитна обдукција како би се утврдио тачан узрок ове изненадне трагедије.

Иако се претпоставља да је ријеч о срчаном застоју или неком другом природном узроку који је активиран физичким напором, званичне информације биће познате тек након извјештаја патолога.

Пријатељи преминулог М. Н. су у шоку и наводе да ништа није указивало на то да младић има здравствених проблема, преноси Телеграф.