Гађали возача аутобуса грудвама, он изашао са шипком у рукама

Телеграф
05.01.2026
08:41
Коментари:0
Прилично узнемирујући снимак кружи друштвеним мрежама, а у њему се види како је група момака грудвама снијега гађала аутобус на линији 551 док је пристајао на стајалиште да би, само који трен касније, возач изашао из возила носећи шипку у рукама и запутио се пријетећи ка њима.
Тренутно није доступно много информација везаних за инцидент изузев тога да се наводно одиграо у Великој Моштаници.
Како је штуро појашњено, у питању је линија број 551, којом је у том моменту управљао страни држављанин.
За особе које су грудвама дочекале превоз се наводи да су у питању "дјеца", без икаквог даљег појашњења.
Није познато да ли је инцидент пријављен надлежнима.
Иако је гађање грудвама и њихово бацање на возила у покрету нешто чему свједочимо дуги низ година уназад, неопходно је напоменути да је од неприкосновене важности то избјећи с обзиром на то да може бити и те како опасно и изазвати озбиљне саобраћајне незгоде.
Коментари и реакције на снимак који су преузеле многе популарне странице на друштвеним мрежама су бурни и бројни, а мишљења подијељена.
Док су многи стали у одбрану групе младића наводећи да је то нешто што се "догађа годинама" и да је у питању "игра", многи су скренули пажњу на опасност коју са собом такав чин носи: "Деца се грудвају између себе, а ова деца гађају аутобус", "Шта да је аутобус био пун путника? Могао је да се слупа. Све разумем, али будите реални", само су неки од њих.
Други су скренули пажњу на чињеницу да је одрасла особа шипком кренула "дјецу": "И шта тражи њему та шипка на дохват руке", али већина је мишљења да је много масивнији проблем чињеница да је неко могао озбиљно да страда услијед мањка свијести о опасностима које са собом носи гађање било ког возила у покрету чак и снијегом, преноси "Телеграф".
