Чувени тржни центар пред продајом након банкрота

05.01.2026

07:56

Коментари:

1
Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Све чешће се појављују вијести о затварању познатих продавница у тржним центрима, а нови примјер стиже из Трогира. Ланац дрогерија „Милер“ ускоро затвара своју филијалу у оквиру тржног центра „Мариса“, који се налази пред продајом након банкрота власничке компаније.

Наиме, компанија „Мегалит“, у чијем је власништву тржни центар, прогласила је банкрот у мају ове године, због чега је одлучено да се „Мариса“ понуди на продају. Повлачење „Милера“ додатно указује на озбиљност ситуације у овом тржном центру.

беба

Друштво

Српска богатија за 16 беба

Према доступним информацијама, тржни центар „Мариса“ биће понуђен на аукцији по почетној цијени од 14,925 милиона евра, а продаја ће се обавити по принципу „виђено – купљено“. Прво јавно надметање заказано је од 14. до 28. јануара 2026. године, док заинтересовани купци морају до 5. јануара 2026. године да уплате депозит у износу од 10 одсто процијењене вриједности, односно 1,99 милиона евра.

Распродаја пред затварање

Затварање „Милерове“ продавнице у Трогиру потврђено је и званичним обавјештењем истакнутим у излогу, којим су купци обавијештени о скором престанку рада.

Уочи затварања, ланац је организовао распродају са попустом од 30 одсто на цјелокупан асортиман, која важи за куповине у вриједности изнад пет евра. Акција траје од 27. децембра 2025. до 4. јануара 2026. године, док је коначни датум затварања продавнице заказан за сриједу, 14. јануар.

(Каматица)

Коментари (1)
