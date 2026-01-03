И радници из БиХ се морају спремити на нови закон у Њемачкој

Извор:
Агенције
03.01.2026
19:28
Коментари:0
Плаћања готовином у Њемачкој ускоро неће бити неограничена.
Европска унија донијела је одлуку која предвиђа увођење горње границе за готовинска плаћања на нивоу цијеле ЕУ, а Њемачка ће примјењивати лимит од 10.000 евра почевши од љета 2027. године.
До тада, грађани Њемачке могу плаћати готовином и велике износе, а идентитет и поријекло новца потребно је доказати тек код трансакција већих од 10.000 евра. Трговци су обавезни водити евиденцију и чувати податке.
Од љета 2027. плаћања готовином изнад 10.000 евра више неће бити дозвољена за пословне трансакције.
За износе од 3.000 евра и више, већ сада ће се морати прикупљати подаци о купцима.
Приватна плаћања, на примјер куповина аутомобила између приватних особа, изузета су од овог правила.
Њемачка већ има нека ограничења: од 2020. године анонимна куповина племенитих метала ограничена је на 1.999,99 евра, док је од 2023. готовинска куповина некретнина потпуно забрањена.
Границе готовинских плаћања у ЕУ и шире знатно варирају.
Француска и Шпанија поставиле су лимит на 1.000 евра, Италија 5.000, док земље попут Естоније, Финске и Уједињеног Краљевства немају горњу границу.
Увођење горњих граница наишло је и на критике. Студија Њемачке савезне банке показала је да 93 посто испитаника жели и даље сами одлучивати хоће ли плаћати готовином, истичући важност готовине као средства заштите приватности и контроле над властитим финансијама.
Очекује се да ће уредба ЕУ знатно промијенити начин пословања и плаћања, посебно код већих куповина и пословних трансакција, док приватна плаћања остају донекле флексибилна.
