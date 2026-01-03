Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

Извор:
СРНА
03.01.2026
19:10
Венецуеланског предсједника Николаса Мадура вјероватно ће наслиједити лидери опозиције у тој земљи, добитница Нобелове награде за мир за 2025. годину Марија Корина Мачадо и Едмундо Гонзалес, рекао је стручњак за Венецуелу Хорхе Џраисати.
Џараисати, који је и предсједник Групе за економску инклузију, рекао је да би Мачадова и Гонзалес могли да преузму прелазну владу у Венецуели, за шта имају подршку 70 одсто Венецуеланаца.
"Вјерујем да Мачадова има капацитет и интегритет да води ову веома деликатну транзицију. Кључна ће бити њена способност да се окружи младим и способним Венецуеланцима умјесто каријерним политичарима", рекао је Џраисати за "Фокс њуз".
Сједињене Државе признале су Гонзалеса као легитимног лидера Венецуеле, наводећи да је убједљиво побиједио Мадура на изборима 2024. године.
Гонзалез је замијенио Мачадо након што јој је Врховни суд забранио да се на изборима кандидује за предсједника.
Сједињене Америчке Државе извеле су јутрос ударе на више циљева у Каракасу, а амерички предсједник Доналд Трамп је саопштио да су Мадуро и његова супруга ухваћени и одведени из земље.
Венецуелански опозициони лидер Марија Корина Мачадо изјавила је данас да Едмундо Гонзалез, кога Сједињене Државе признају као легитимног лидера Венецуеле, треба да преузме функцију предсједника.
"Данас смо спремни да потврдимо свој мандат и преузмемо власт", навела је Мачадова на "Иксу" и позвала грађане да остану "будни, активни и организовани док се демократска транзиција не заврши".
Мачадова је позвала народ Венецуеле да се уједини у борби за слободу и националну сувереност.
"Ово је тренутак за политичку борбу и транзицију ка демократији", рекла је Мачадова.
Она је оцијенила да се предсједник Венецуеле Николас Мадуро суочава са међународном правдом због ужасних злочина почињених над Венецуеланцима и грађанима многих других земаља.
"Мадурово одбијање да прихвати договорено рјешење довело је до тога да Сједињене Државе испуне своје обећање да ће спроводити закон", истакла је Мачадова.
Она је поручила да је "дошло вријеме да народни суверенитет и национални суверенитет владају земљом", напомињући да је "непосредни циљ успостављање реда, ослобађање политичких затвореника, изградња изузетне земље и враћање дјеце кући".
Мачадова је нагласила да борба траје годинама и да се "дешава оно што је морало да се деси".
Америчке снаге су током ноћи покренуле ваздушне нападе на Каракас и друге области Венецуеле, након чега су, како је саопштио амерички предсједник Доналд Трамп заробиле и извеле из земље предсједника Николаса Мадура и његову супругу.
