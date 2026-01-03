Logo
Катарина Грујић завршила у болници - отказан наступ

АТВ

03.01.2026

18:27

Пјевачица Катарина Грујић
Катарина Грујић вечерас је имала заказан наступ у једном клубу у Улцињу, али је из здравствених разлога морала да га откаже.

Како је навела не осјећа се добро, а ни спремно да у таквом стању изађе на бину.

Доналд Трамп

Свијет

Мрачно и смртоносно: Обратио се Трамп на ванредној конференцији

О цијелој ситуацији фанове је обавијестила путем Инстаграма гдје се извинила и обећала журку другом приликом.

"Драги моји, не постоје ријечи којима бих изразила тугу због тога што се вечерас нећемо дружити у Улцињу. И поред моје огромне жеље и борбе да побиједим вирус, нажалост, у томе нисам успјела ни са терапијама ни са инфузијама", поручила је Каћа.

Снијег направио хаос у Србији

Србија

Колапс у Србији: Снијег направио велики хаос

"Надам се да ме разумијете и да ми ништа не замјерите, а ја вам обећавам да ћемо 4. априла надокнадити пропуштено, још бољом журком до дубоко у ноћ. Једва чекам! Чувајте своје здравље, будите добро и срећни вам празници", истакла је Грујићева.

Katarina Grujić

