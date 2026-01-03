Катарина Грујић завршила у болници - отказан наступ

Извор:
Катарина Грујић вечерас је имала заказан наступ у једном клубу у Улцињу, али је из здравствених разлога морала да га откаже.
Како је навела не осјећа се добро, а ни спремно да у таквом стању изађе на бину.
О цијелој ситуацији фанове је обавијестила путем Инстаграма гдје се извинила и обећала журку другом приликом.
"Драги моји, не постоје ријечи којима бих изразила тугу због тога што се вечерас нећемо дружити у Улцињу. И поред моје огромне жеље и борбе да побиједим вирус, нажалост, у томе нисам успјела ни са терапијама ни са инфузијама", поручила је Каћа.
"Надам се да ме разумијете и да ми ништа не замјерите, а ја вам обећавам да ћемо 4. априла надокнадити пропуштено, још бољом журком до дубоко у ноћ. Једва чекам! Чувајте своје здравље, будите добро и срећни вам празници", истакла је Грујићева.
