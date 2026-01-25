Зеленски тврди: Руси су испалили на хиљаде ракета и дронова, ово су им циљеви

Извор:
Руси су током недјеље напали Украјину са више од 1.700 јуришних дронова, 1.380 вођених авио-бомби и 69 ракета различитих типова, циљајући енергетске објекте, критичну инфраструктуру и стамбене зграде, саопштио је шеф кијевског режима Владимир Зеленски.
"Главне мете Русије тренутно су наш енергетски сектор, критична инфраструктура и стамбене зграде. Само ове недјеље, Руси су лансирали више од 1.700 јуришних дронова, преко 1.380 вођених авио-бомби и 69 ракета различитих типова", написао је Зеленски на Телеграму.
Зеленски је нагласио да сваки већи руски удар може бити разарајући. Стога, Украјини су потребне ракете за њене системе противваздушне одбране, на којима наставља да ради заједно са Сједињеним Државама и Европом.
Он ће се Виљнусу састати са предсједницима Литваније и Пољске. Према његовим ријечима, разговараће, између осталог, о јачању Украјине.
"Сви морају јасно да схвате пријетњу која долази из Русије, а наше нације су те које то најбоље разумију. Захваљујем свима који нам помажу да останемо чврсти", додао је Зеленски.
Како је раније објављено, Зеленски и прва дама Олена Зеленска стигли су у престоницу Литваније, гдје ће се догађајима обиљежити 163. годишњица Јануарског устанка у Виљнусу.
Очекује се да ће се током посјете одржати трилатерални састанак између Зеленског, пољског предсједника Карола Навроцког и литванског предсједника Гитанаса Науседе.
