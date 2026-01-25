Logo
Венс криви љевичаре за хаос у Минеаполису

СРНА

25.01.2026

13:23

Венс криви љевичаре за хаос у Минеаполису
Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс изјавио је да су немири у Минеаполису резултат активности крајње љевичарских агитатора који сарађују са локалним властима.

"Овај ниво вјештачког хаоса јединствен је за Минеаполис", навео је Венс на "Иксу".

Реаговање Венса услиједила је након што су федерални агенти у пуцњави убили 37-годишњег болничког техничара Алекса Претија, што је изазвало нове контроверзе о операцијама припадника Имиграционе и царинске службе /ИЦЕ/ у том граду.

Министар унутрашње безбједности Кристи Ноем рекла је да су агенти испалили одбрамбене хице након што је Прети реаговао бурно, док је гувернер Минесоте Тим Волц описао као лаж и бесмислицу извјештај савезних органа о томе што се догодило.

Републикански сенатор Бил Касиди позвао је на потпуну заједничку савезну и државну истрагу описујући цијели случај као веома узнемирујући.

Предсједник Доналд Трамп оптужио је Волца за подстицање побуне.

Породица Претија затражила је истрагу о погибији њиховог сина.

Џеј Ди Венс

Mineapolis

