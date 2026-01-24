Нова драма: Агенти са оцем привела и дјевојчицу (2)

Извор:
Индекс
Федерални имиграциони агенти (ICE) у Минеаполису привели су двогодишњу дјевојчицу и њеног оца и авионом их пребацили у Тексас, упркос судском налогу којим је захтијевано хитно пуштање дјетета.
Након правне интервенције, дјевојчица је враћена мајци у Минесоти, док је отац остао у притвору, извјештава „Гардијан“.
Отац, идентификован као Елвис Џоел Т. Е, и његова кћерка заустављени су око 13 часова док су се враћали кући из продавнице. Према ријечима адвокатице породице, Кире Кели, агенти су ушли у њихово двориште без налога. Један од агената је наводно разбио прозор очевог аутомобила док је дјевојчица још била унутра. Агенти су одбили да дозволе оцу да преда кћерку мајци или другим члановима породице који су чекали код куће. Дјевојчица и отац су затим смјештени у возило имиграционог службеника, за које је адвокатица рекла да није имало дјечије сједиште.
Адвокати су поднијели хитан захтјев за пуштање на слободу, након чега је савезни судија у Минесоти издао налог око 20.10 часова, којим се влади забрањује да их пресели из државе. Убрзо је услиједио и други налог за хитно пуштање дјевојчице на слободу. Судија је навео „ризик од непоправљиве штете“ као основ за захтјев за пуштање, наводећи да је захтјев основан.
On Thursday, ICE smashed the car window of Elvis Joel Tipan Echeverria, who was on his way home from the grocery store with his 2 year-old daughter, Chloe Renata Tipan Villacis. They were apprehended by ICE in the morning & despite a judge's emergency order for Chloe to be… pic.twitter.com/1xYIWBCICG— #OpStopFascism (@opfascism) January 24, 2026
„Непотребно је рећи да она нема криминални досије“, написао је судија о двогодишњакињи. Међутим, према ријечима адвоката, владини званичници су их око 20.30 часова укрцали у авион за притворски центар у Тексасу.
Ирина Вајнерман, једна од адвокатица породице, потврдила је у петак да су имиграциони службеници у међувремену вратили обоје у Минесоту, гдје је дјевојчица враћена мајци, док је отац остао у локалном притвору. Министарство за унутрашњу безбједност (DHS) саопштило је да су агенти спроводили „циљану операцију“ и да је отац, „илегални имигрант“, возио непажљиво.
Министарство унутрашње безбједности тврди да је мајка, која је била у близини, „одбила“ да преузме дијете — тврдњу коју је Вајнерман назвала лажном, наводећи да агенти нису дозволили оцу да отпрати кћерку кући. Министарство је такође саопштило да су агенти користили „мјере контроле масе“ због окупљања људи на лицу мјеста.
Инцидент се догодио само два дана након што је америчка Служба за имиграцију и царине (ICE) привела петогодишњег дјечака у Минесоти, што је изазвало међународну осуду и појачану контролу над репресивним мјерама Трампове администрације.
Отац дјевојчице, поријеклом из Еквадора, има неријешен захтјев за азил.
„Ово је незамислив ужас. Изопаченост овога је неописива“, рекла је Вајнерман.
Она је критиковала праксу брзог пребацивања притвореника у друге државе, тврдећи да је циљ те тактике да се предмети измјесте из надлежности локалних судова и отежа приступ адвокатима.
„Недостатак човјечности у сваком кораку овог процеса… заиста је незамислив. Оваква окрутност мора да се оконча“, додала је Вајнерман.
