Родитељи страдале конобарице: Наша кћерка је жртва, не кривац

Телеграф

24.01.2026

10:59

Родитељи страдале конобарице: Наша кћерка је жртва, не кривац
Фото: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Родитељи 24-годишње Францускиње Сијан Панин, која је постхумно окарактерисана као "дјевојка у кациги" и неправедно оптужена за изазивање пожара у ноћном клубу "Le Constellation" на Нову годину, први пут су јавно проговорили и затражили да се њихова кћерка памти као жртва, а не као кривац, преноси Дејли мејл.

Пожар који је избио у препуном подрумском бару популарног алпског скијалишта Кран Монтана у ноћи између 31. децембра 2025. и 1. јануара 2026. око 1:26 часова ујутру однио је 40 живота и тешко опекао више од 100 особа. Већина жртава настрадала је на уском степеништу, заробљена у пламену и диму након што је дошло до тзв. фласх-овер експлозије.

Како је дошло до пожара у клубу

Према прелиминарним налазима истраге, пожар је избио када су пиротехнички украси убачени у боце шампањца запалили запаљиву звучноизолациону пјену на плафону. Пјену је власник Жак Морети поставио прије десет година, а објекат није прошао безбједносну инспекцију од 2019. године, упркос законској обавези.

Родитељи први пут јавно говоре након трагедије

Сијан Панин, 24-годишња сезонска радница из Француске, радила је у бару без формалног уговора о раду и без икакве обуке о безбједности. На захтјев власнице Џесике Морети (40), која је жељела да "подигне атмосферу", Сијан је ставила промотивну кацигу од шампањца Дом Перињон, држала двије боце са спарклерсима и била подигнута на рамена колеге, ДЈ-а Матеа Лесгуера (23). Кацига јој је заклањала видик, па није могла да види да се изнад ње већ пале пламенови.

Снимци и фотографије те сцене постали су вирални, а Сијан је окарактерисана као "дјевојка у кациги" која је наводно изазвала пожар. Њени родитељи, Џероми (59, хидролог) и Астрид (64, фотограф), истичу да је то дубоко неправедно и да додатно погоршава њихов бол.

"Не могу да прихватим да моја кћерка остане упамћена само као дјевојка с кацигом", рекао је њен отац. Мајка Астрид описује је као "неухватљивог лептира" и моли јавност да је памти као симбол младих живота прерано прекинутих.

Породични адвокат Сопхие Хаени категорички тврди:

"Сијан је несумњиво жртва. Није имала уговор о раду, није прошла обуку, није знала да је пјена запаљива, а кацига ју је ослијепела. Радила је исцрпљујуће смјене без пауза и била је на ивици да јавно проговори о експлоатацији.

"Прелиминарни налази истраге и пропусти у безбједности

Против власника Жака (49) и Џесике Морети (40) подигнуте су оптужнице за убиство из нехата, наношење тешких тјелесних повреда и подметање пожара из нехата. Жак Морети, је пуштен уз кауцију, док Џесика носи електронску наруквицу и мора свакодневно да се јавља полицији.

Жак Морети Швајцарска пожар

Свијет

Власник бара смрти излази на слободу, уплаћена кауција

У случају осуђујуће пресуде, пријети им до 20 година затвора.

Сијан је покушала да побјегне кроз закључана врата подрума. Њен дечко Жан-Марк успио је да је изнесе до оближњег бара, али су покушаји реанимације били узалудни, умрла је од тешких опекотина и удисања дима.

Родитељи поручују: "Вјеровала је људима и платила је највишу цијену. Била је пуна живота, радила је за снове и авантуре. Сада тражимо само правду и да се сјећамо ње онакве каква је била: весела, храбра и пуна љубави према животу."

Трагедија у "Le Constellation" изазвала је жестоку дебату у Швајцарској о безбједности ноћних клубова, нелегалним реновирањима и условима рада сезонских радника у алпским центрима.

Истрага је и даље у току.

(Телеграф.рс)

