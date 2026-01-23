Logo
Large banner

Власник бара смрти излази на слободу, уплаћена кауција

Извор:

СРНА

23.01.2026

19:09

Коментари:

0
Власник бара смрти излази на слободу, уплаћена кауција
Фото: Tanjug / AP / Jean-Christophe Bott

Суд у Швајцарској саопштио је да Жак Морети, власник бара који изгорио у пожару на Нову годину у Кран Монтани, може да буде пуштен на слободу након што је уплаћена кауција.

Суд је наложио мјере за смањење ризика од бјекства Моретија, које укључују плаћање кауције од 200.000 швајцарских франака и обавезу свакодневног јављања у полицијску станицу, наведено је у саопштењу.

Морети и његова супруга Џесика су под истрагом због сумње да су починили кривична дјела, укључујући убиство из нехата. Морети је био у притвору од 9. јануара због ризика од бјекства.

Обоје су изразили жаљење због трагедије у којој је погинуло 40 људи, а повријеђено више од 100 и обећали да ће сарађивати са тужиоцима.

Швајцарски тужиоци до сада су обавили по два саслушања двоје власника бара, који су тренутно једини осумњичени у овом случају.

Свако саслушање трајало је више од 10 часова и обухватило је питања о безбједности и реновирању бара "Констеласион", саопштили су тужиоци.

Они су наложили претресе и запљену имовину осумњичених

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

пожар

Ле Констелејшн

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен власник бара смрти у коме је на новогодишњу ноћ у Швајцарској изгорјело 40 особа

Свијет

Ухапшен власник бара смрти у коме је на новогодишњу ноћ у Швајцарској изгорјело 40 особа

2 седм

0
Стефан Ивановић

Србија

Сахрањен херој Стефан који је погинуо у пожару у Швајцарској спасавајући друге

1 седм

0
Власник клуба смрти у Швајцарској признао: Излаз у случају опасности био закључан

Свијет

Власник клуба смрти у Швајцарској признао: Излаз у случају опасности био закључан

1 седм

0
Ову цифру тражи Тужилаштво за кауцију за власнике бара смрти у Швајцарској

Свијет

Ову цифру тражи Тужилаштво за кауцију за власнике бара смрти у Швајцарској

6 д

0

Више из рубрике

Путин нема намјеру да се повуче

Свијет

Путин нема намјеру да се повуче

2 ч

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Свијет

Сад је и званично! Након 80 година Трамп је повукао Америку

2 ч

0
Потреси у Кијеву: Сукобили се Зеленски и Кличко, полиција ушла у зграду

Свијет

Потреси у Кијеву: Сукобили се Зеленски и Кличко, полиција ушла у зграду

3 ч

0
Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!

Свијет

Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner