Власник бара смрти излази на слободу, уплаћена кауција

Извор:
СРНА
23.01.2026
19:09
Коментари:0
Суд у Швајцарској саопштио је да Жак Морети, власник бара који изгорио у пожару на Нову годину у Кран Монтани, може да буде пуштен на слободу након што је уплаћена кауција.
Суд је наложио мјере за смањење ризика од бјекства Моретија, које укључују плаћање кауције од 200.000 швајцарских франака и обавезу свакодневног јављања у полицијску станицу, наведено је у саопштењу.
Морети и његова супруга Џесика су под истрагом због сумње да су починили кривична дјела, укључујући убиство из нехата. Морети је био у притвору од 9. јануара због ризика од бјекства.
Обоје су изразили жаљење због трагедије у којој је погинуло 40 људи, а повријеђено више од 100 и обећали да ће сарађивати са тужиоцима.
Швајцарски тужиоци до сада су обавили по два саслушања двоје власника бара, који су тренутно једини осумњичени у овом случају.
Свако саслушање трајало је више од 10 часова и обухватило је питања о безбједности и реновирању бара "Констеласион", саопштили су тужиоци.
Они су наложили претресе и запљену имовину осумњичених
Свијет
2 седм0
Србија
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
6 д0
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
22
21
15
21
03
Тренутно на програму