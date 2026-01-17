Ову цифру тражи Тужилаштво за кауцију за власнике бара смрти у Швајцарској

17.01.2026
Жак Морети, сувласник бара који је изгорио у пожару у швајцарском зимском одмаралишту Кран-Монтана у ноћи дочека Нове године, налази се у истражном притвору, а тужилаштво је затражило кауцију од 200.000 швајцарских франака (приближно 215 хиљада евра) како би му било омогућено пуштање на слободу.
Према наводима тужилаштва, Моретију би, уз уплату кауције од око 215.000 евра, били одузети лични документи, одређен електронски надзор и обавеза да се јавља полицији свака три дана.
Морети је прошлог петка притворен на почетни период од три мјесеца, због, како је наведено, опасности од бјекства, у оквиру истраге о пожару.
Његова супруга Џесика Морети, такође сувласница бара подвргнута је алтернативним мјерама умјесто притвора, које је у понедјељак одредио суд за принудне мјере.
Џесика Морети такође мора да уплати кауцију од 200.000 швајцарских франака, предала је лична документа и обавезна је да се јавља полицији на свака три дана, док суд није прихватио захтјев тужилаштва да јој се одреди електронска наруквица.
Француски брачни пар је испитан прошлог петка у оквиру истраге о трагедији у којој је погинуло 40 људи, а 116 је повријеђено.
Према првим налазима истраге, пожар су изазвале варнице са такозваног ватромета које су дошле у контакт са пеном постављеном на плафону подрума објекта.
Истрага се бави и питањем врсте коришћене пене, присуства и доступности противпожарних апарата, као и усклађеношћу излазних путева са прописима.
Брачни пар се сумњичи за убиство из нехата, наношење тјелесних повреда из нехата и изазивање пожара из нехата.
Општина Кран-Монтана је признала да у том бару није обављена безбједносна и противпожарна инспекција још од 2019. године, што је изазвало огорчење дјела породица страдалих.
