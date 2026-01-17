Скидао се пред дјецом и мајкама, ево какву је казну добио

Извор:
СРНА
17.01.2026
15:05
Коментари:0
Општински суд у Задру осудио је на условну казну затвора од 15 дана двадесетседмогодишњака због сексуалног егзибиционизма на јавном мјесту.
Он је 16. октобра прошле године у близини дјечијег игралишта и на јавном паркиралишту у Поседарју изашао из аутомобила, скинуо се го и окретао према дјеци и мајкама.
Након тога је тако разголићен сјео у аутомобил и удаљио се са мјеста догађаја, преносе хрватски медији.
Суд је утврдио да је ријеч о облику сексуалног егзибиционизма на јавном мјесту.
Регион
Дражен из ријеке извукао сома каквог сигурно нисте видјели
У пресуди се наводи да је мушкарац током поступка признао одговорност и изразио жаљење.
"Свјестан сам да сам погријешио и жао ми је ако сам икога узнемирио. Хтио сам се само пресвући након купања у мору, али знам да то нисам смио учинити на такав начин", рекао је он.
У изречену казну урачунато је вријеме проведено у притвору.
Најновије
Најчитаније
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Тренутно на програму