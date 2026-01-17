Logo
За пет година купила пет станова и плац: Открила како је успјела

Извор:

Агенције

17.01.2026

14:53

Коментари:

1
Сабина
Фото: Screenshot

Сабина која ради у Њемачкој открила је како је за само пет година успјела да купи пет станова и једно земљиште, а сада од њих зарађује издавањем.

Иако јој није остало много уштеђевине, каже да је остварила свој циљ и да се њен труд исплатио.

Влада Републике Српске

Република Српска

Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске

"За осам година рада у Њемачкој уштеде су ми мале, јер сам их усмјерила на куповину некретнина. Успјела сам да купим три стана, улажући 20% капитала за сваки. Сада од њих имам користи јер их већину издајем", каже Сабина Которобаи, Румунка која живи и ради у видеу на ТикТоку.

Сабина исту стратегију примјењује и данас, а у свему јој помаже супруг. Обоје имају високе плате и додатне послове, што им омогућава да улажу у нове пројекте.

камера

Ауто-мото

Радикалан потез: Укидају све саобраћајне камере?

"Радимо обоје и имамо добре плате, уз то имамо и додатне послове. Сматрам да се штедња може постићи, али само ако поставите конкретне циљеве. Не бих остала у Њемачкој да нисам планирала овако велике инвестиције", додаје она.

Купили кућу са четири стана и земљиште

Тренутно живи у кући са четири стана, гдје користи један стан за себе, док су остали издати.

Такође, изнајмљује стан у Аугсбургу, који је раније купила.

Денис Шулић

Република Српска

АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

"Уложила сам у трособан стан у Аугсбургу, као и у кућу са четири стана. У једном живим, а три су издати. Изнајмљујем и стан у Аугсбургу", наводи Сабина.

Планира да гради кућу и изда дио некретнине

Осим станова, Сабина и њен супруг купили су и плац на којем планирају да изграде кућу.

Дио те куће такође ће издавати, како би им донијела додатни приход.

"Купили смо и земљиште на којем планирам да градим кућу у наредним годинама. Ту ћемо живјети, али ћемо један дио некретнине вјероватно издавати", објашњава Сабина, која је у Њемачку дошла како би остварила своје финансијске циљеве, преноси "Либертатеа".

@sabina.cotorobai Ca răspuns pentru @neneagigi #hauskauf #deutschland #romaniingermania #moldoveniingermania ♬ sunet original - Sabina Cotorobai

станови

kuća

некретнине

Њемачка

Коментари (1)
