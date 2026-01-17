Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

Извор:
Знате ли да просјечна особа проведе око четири сата седмично перући веш? Вјероватно сте зачуђени овом информацијом јер данашње веш машине практички све саме одрађују.
Али, некада им треба ваша помоћ. Срећом, овај савршени трик ће само побољшати резултате вашег прања.
Посебно ће користити власницима кућних љубимаца, као и онима који имају пуно тамне одјеће, а подразумијева стављање влажне марамице у веш машину прије пуњења веша.
Резултати ће бити видљиви одмах и доиста надмашују очекивања. Одјећа ће бити без длачица јер влажне марамице дјелују као „упијач“.
Важно правило је да у машину за прање веша не стављате више од 3 влажне марамице (отприлике 7 до 8 килограма веша).
Кад бубањ почне да се окреће, влажне марамице ће се помијешати са одјећом и скупљати длаке и крзно. При сваком прању користите нову влажну марамицу коју сте извадили из паковања. Оно што је битно је да су влажне марамице довољно чврсте да се не распадну током циклуса прања, а то можете провјерити тако да их покушате поцијепати рукама.
Ако не успијете или вам треба пуно снаге, онда су довољно јаке. Никада немојте користити папирнате убрусе умјесто влажних марамица, јер ће се распасти. Тада ће веш имати још више мрвица и изгледати горе.
Не помажу ни марамице за скидање шминке. Ако не желите да вам одјећа упије мирис влажних марамица, одаберите антибактеријске или оне без мириса. Такође можете ставити и више омекшивача како бисте прикрили мирис.
