Течни или чврсти сапун: Који мање исушује руке?

Прање руку једна је од основних хигијенских навика, али њега коже руку током зимских мјесеци добија још већи значај.
Осим што харају вируси попут прехладе и грипа, за које је правилна хигијена најбоља метода превенције, ту су и минуси, који често исушују и иритирају наше руке.
Како онда прилагодити његу руку потребама зимских мјесеци? Осим проналаска добре креме за руке, важно је одабрати и сапун који неће додатно исушивати кожу.
Као што то обично бива, одговор није баш црно-бијели. Све зависи од ваших преференција, учесталости прања и, што је најважније, састава сапуна. Ево које су предности чврстог, а које течног сапуна за зимску његу руку.
"Старински" чврсти сапун често се повезује са дубинским и темељним чишћењем и уклањањем бактерија. Овакви сапуни углавном садрже комбинацију алкалних и детерџентских састојака који ефикасно уклањају прљавштину и бактерије, али истовремено могу бити агресивни, нарочито за осјетљиву кожу.
Ако бирате чврсти сапун, обратите пажњу на састав – избјегавајте оне са високим удјелом натријумових сапунских соли (натријумове соли масних киселина), јер могу претјерано исушити и иритирати кожу. Одлична опција су блажи сапуни, којих данас заиста има много. Они су базирани на глицерину, природним уљима, као и на маслиновим или кокосовим базама.
Течни сапуни су дефинитивно практичнији и модернији избор од чврстих, а њихова велика предност је и то што су често њежнији за руке. Често су формулисани са блажим сурфактантима, односно средствима за чишћење која су знатно блажа према кожи у поређењу са неким чврстим сапунима.
Течни сапуни се лакше обогаћују хидратантним састојцима попут глицерина, алоје или хијалуронске киселине, због чега су погодни за свакодневну употребу без израженог исушивања коже. Поред тога, њихова пХ вриједност је стабилнија и често прилагођена природној пХ вриједности коже, што доприноси очувању њене заштитне баријере.
Захваљујући благим формулама, течни сапуни су посебно погодни за породичну употребу, дјецу, као и особе са сувом или осјетљивом кожом.
Судећи по свему, течни сапуни могли би бити боља опција за особе са осјетљивом и сувом кожом руку, нарочито ако изаберете оне са хидратантном формулом. Глицерин привлачи влагу из ваздуха и помаже да се задржи у кожи. Ту су и алоја, са умирујућим и хидратантним дејством, као и церамиди и хијалуронска киселина, који обнављају заштитну баријеру коже и спречавају губитак влаге, чиме руке остају мекане, његоване и заштићене.
Наравно, током зимске његе руку једнако је важан и остатак рутине – крема за руке је обавезна, а не заборавите ни рукавице, преноси Супержена.
