Како правилно његовати ружу зими?

14.01.2026

21:51

Како правилно његовати ружу зими?

Правилна зимска њега ружа кључна је ако желите да ваше биљке остану здраве и да лијепо цвјетају у прољеће.

Стручњаци упозоравају да се одређени кораци не смију прескакати уколико желите да избјегнете болести и слаб раст када стигне топлије вријеме.

Један од најважнијих корака јесте редовно уклањање оштећених и болесних листова и изданака прије него што наступе јачи мразеви. Оштећени дијелови биљке могу бити извор гљивичних и бактеријских обољења, па њихово уклањање значајно смањује ризик од ширења инфекција током хладног периода.

Поред тога, стручњаци препоручују да се земљиште око ружа обогати органским материјама, попут компоста или добро згорелог стајњака. То помаже да се побољша структура земље, задржи влага и повећа отпорност биљака на стресне зимске услове, преноси Најжена.

Заштита од смрзавања

Заштита биљака од ниских температура такође је веома важна. Препоручује се малчирање око базе биљке слојем органског материјала како би се корење заштитило од смрзавања. Ово је нарочито важно у подручјима гдје температуре често падају испод нуле.

Стручњаци истичу да је правовремено орезивање такође од великог значаја, али да га треба обавити пажљиво и у складу са врстом ружа које гајите. Неправилно орезивање може ослабити биљку и учинити је подложнијом болестима.

Ако се ови кораци занемаре, постоји већи ризик да руже у прољеће покажу знаке болести, слабије цвјетају или чак потпуно пропадну. Зато је важно да им већ сада посветите довољно пажње, како бисте у прољеће имали здраве и бујне биљке.

