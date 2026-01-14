Logo
Large banner

Ортопед објаснио какву обућу треба носити по поледици

Извор:

ТВ Прва

14.01.2026

15:12

Коментари:

0
Ортопед објаснио какву обућу треба носити по поледици
Фото: Unsplash

Залеђени тротоари и клизаве површине током зимских месеци чине и краћи одлазак до продавнице или посла ризичним, па су падови честа појава.

Ортопеди упозоравају да се ризик од повреда може значајно смањити пажљивим кретањем и одговарајућом обућом.

Правилна техника хода

Ортопед Данило Јеремић савјетује да се при кретању по леду користи ситнији корак, кољена треба благо савијати, а ослонац стопала бити стабилан. Посебно наглашава важност адекватне зимске обуће са квалитетним ђоном, која побољшава стабилност и смањује шансу за клизање.

"Апелујемо на грађане да се пазе током зиме. Старији људи су посебно угрожени јер имају слабију координацију покрета, слабије мишиће и дегенеративне промјене зглобова. Зимска обућа, односно чизме или дубоке ципеле са гуменим ђоном, је обавезна. Ходајте ситним корацима, колена благо савијена, руке не држите у џеповима због баланса," савјетује ортопед Данило Јеремић за ТВ "Прва".

Стабилност и ослонац стопала

Љекар објашњава да је при ходу по леду најбоље ослањање цијелим стопалом, не само петом или прстима, уз адекватан размак између ногу за бољу стабилност. Ако постоји могућност, препоручује се држање за ограду или било какву стабилну подлогу.

Шта учинити у случају пада

Ако ипак дође до падова, важно је одмах проценити стање повреде.

"Све озбиљније повреде често почињу болом, а затим се јављају оток или хематом. Ако је видљив деформитет или абнормална покретљивост, а осјећате "крцкање", повријеђени део треба имобилисати чврстим предметом, дасчицом или пресавијеним новинама. Ако је повријеђена кичма или глава, не дирајте повријеђено лице и одмах позовите Хитну помоћ," објашњава Јеремић.

Док помоћ не стигне, може се хладити повређени дио тијела и имобилисати, али увијек је најбоље јавити се љекару, нарочито ако сумњате на озбиљнију повреду.

Подијели:

Таг:

poledica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Не прихватамо ратни план Брисела, не расту паре на дрвету

Свијет

Орбан: Не прихватамо ратни план Брисела, не расту паре на дрвету

1 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

У Русији почео да се користи нови лијек за лијечење рака

1 ч

0
Вријеме

Друштво

Сутра промјенљиво облачно, уз сунчане периоде и топлије

1 ч

0
Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

Хроника

Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

1 ч

0

Више из рубрике

Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

Савјети

Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

18 ч

0
Аутомобил у снијегу

Савјети

Напрскајте увече ова два састојка по шофершајбни и ујутру неће бити залеђена

19 ч

0
Новогодишња јелка украси

Савјети

Ево када је право вријеме да раскитите јелку: Један датум је кључан

22 ч

0
Намирнице које треба јести зими

Савјети

Намирнице које треба јести зими

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner