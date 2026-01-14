Ортопед објаснио какву обућу треба носити по поледици

Извор:
ТВ Прва
14.01.2026
15:12
Коментари:0
Залеђени тротоари и клизаве површине током зимских месеци чине и краћи одлазак до продавнице или посла ризичним, па су падови честа појава.
Ортопеди упозоравају да се ризик од повреда може значајно смањити пажљивим кретањем и одговарајућом обућом.
Ортопед Данило Јеремић савјетује да се при кретању по леду користи ситнији корак, кољена треба благо савијати, а ослонац стопала бити стабилан. Посебно наглашава важност адекватне зимске обуће са квалитетним ђоном, која побољшава стабилност и смањује шансу за клизање.
"Апелујемо на грађане да се пазе током зиме. Старији људи су посебно угрожени јер имају слабију координацију покрета, слабије мишиће и дегенеративне промјене зглобова. Зимска обућа, односно чизме или дубоке ципеле са гуменим ђоном, је обавезна. Ходајте ситним корацима, колена благо савијена, руке не држите у џеповима због баланса," савјетује ортопед Данило Јеремић за ТВ "Прва".
Љекар објашњава да је при ходу по леду најбоље ослањање цијелим стопалом, не само петом или прстима, уз адекватан размак између ногу за бољу стабилност. Ако постоји могућност, препоручује се држање за ограду или било какву стабилну подлогу.
Ако ипак дође до падова, важно је одмах проценити стање повреде.
"Све озбиљније повреде често почињу болом, а затим се јављају оток или хематом. Ако је видљив деформитет или абнормална покретљивост, а осјећате "крцкање", повријеђени део треба имобилисати чврстим предметом, дасчицом или пресавијеним новинама. Ако је повријеђена кичма или глава, не дирајте повријеђено лице и одмах позовите Хитну помоћ," објашњава Јеремић.
Док помоћ не стигне, може се хладити повређени дио тијела и имобилисати, али увијек је најбоље јавити се љекару, нарочито ако сумњате на озбиљнију повреду.
Најновије
Најчитаније
16
25
16
16
16
16
16
11
16
06
Тренутно на програму