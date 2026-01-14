Logo
Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

Телеграф

14.01.2026

15:01

Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице
У атару куршумлијског села Парада, уз саму административну линију, данас је дошло до озбиљног инцидента када су шумокрадице са подручја Подујева отвориле ватру на припаднике полиције и раднике јавног предузећа.

Према сазнањима са терена, инцидент се догодио прије отприлике сат времена. Мета напада били су полицајци Полицијске станице Куршумлија, као и возач радне машине Шумског газдинства који је у том тренутку био ангажован на чишћењу снијега.

Мјештани села Парада, видно узнемирени, наводе да је ситуација била веома напета.

„Пуцњава је трајала дуже време, од‌јекивало је цијелим крајем“, кажу локални становници за медије.

Иако је на њих отворена ватра, припадници полиције, према тренутним информацијама, нису узвратили напад. Жртава и повријеђених, према првим извештајима, нема, али је причињена значајна материјална штета и угрожена је безбједност људи на терену.

Тренутна ситуација:

Јаке полицијске снаге су тренутно распоређене дуж административне линије.

Безбједност у овом појасу је подигнута на највиши ниво.

У току је увиђај и стабилизација терена.

Овај инцидент је само један у низу сукоба са шумокрадицама који годинама уназад харају шумама у околини Куршумлије, често прелазећи административну линију тешко наоружани.

(Телеграф.рс)

krađa šume

pucnjava

Коментари (0)
