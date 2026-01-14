Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

Извор:
Паљење бадњака један је од најважнијих православних обичаја који се везује за прославу Божића. Сваке године, на Бадње вече, 6. јануара, вјерници се питају шта се тачно ради са бадњаком, када се пали, да ли се баца и како се овај обичај поштује у савременим условима, посебно у градовима и становима.
Бадњак се традиционално пали на Бадње вече, уочи Божића. У домаћинствима која имају двориште, бадњак се пали испред куће, обично у предвечерје, када се породица окупи. Паљење прати божићни поздрав и кратка молитва, уз жељу за здрављем, миром и напретком у години која долази.
У многим православним домовима бадњак се уноси у кућу на Бадњи дан и остаје током Божића, а често и дуже. Управо ту настаје дилема – шта се ради са бадњаком који остане у кући до Малог Божића, да ли се пали, баца или чува, и шта о томе кажу народни обичаји и Српска православна црква.
Када прође Мали Божић, бадњак се не задржава у кући бесконачно, нити се баца у смеће. Постоји неколико прихваћених начина поступања:
1. Достојанствено спаљивање
У домаћинствима са двориштем, бадњак се може спалити на миран и безбједан начин. У градовима, најчешћа пракса је да се бадњак однесе у црквено двориште, гдје се организује заједничко спаљивање.
2. Остављање у природи
У неким крајевима постоји обичај да се бадњак одложи у природу, на чисто мјесто, без ломљења и непоштовања, што симболично представља „враћање природи“.
3. Краће чување уз икону
Поједине породице бадњак чувају још неколико дана након Малог Божића, а затим га уклоне на један од наведених начина.
Према и народном обичају и црквеном ставу:
Такво поступање сматра се непоштовањем симбола, а не „гријехом“ у строгом црквеном смислу.
Српска православна црква истиче да је бадњак симболичан обичај, а не црквена заповијест. Његова суштина није у самом дрвету, већ у духовној припреми за Божић, миру у породици и вјери.
Црква упозорава да се обичаји не смију претварати у сујевјерје. Ако неко нема могућност да испоштује све обичаје, то није духовни преступ. Важнији су молитва, љубав и празнични дух него форма.
Иако данас већина људи живи у становима, обичај бадњака и даље има своје мјесто. Он повезује савременог човјека са породичном традицијом, вјером и насљеђем које се преноси с кољена на кољено.
Бадњак који остане у кући до Малог Божића подсјећа да Божић није један дан, већ празник који траје, а начин на који се са њим поступа говори о односу према вјери, обичајима и дому.
1 седм0
1 седм0
1 седм0
1 седм0
2 ч0
2 ч0
2 ч2
4 ч0
