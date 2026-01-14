Logo
Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

Извор:

АТВ

14.01.2026

14:44

Коментари:

0
Фото: АТВ

Паљење бадњака један је од најважнијих православних обичаја који се везује за прославу Божића. Сваке године, на Бадње вече, 6. јануара, вјерници се питају шта се тачно ради са бадњаком, када се пали, да ли се баца и како се овај обичај поштује у савременим условима, посебно у градовима и становима.

  • Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића
  • Шта не треба радити са бадњаком
  • Шта каже Српска православна црква
  • Обичај између традиције и савременог живота

Бадњак се традиционално пали на Бадње вече, уочи Божића. У домаћинствима која имају двориште, бадњак се пали испред куће, обично у предвечерје, када се породица окупи. Паљење прати божићни поздрав и кратка молитва, уз жељу за здрављем, миром и напретком у години која долази.

Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића

У многим православним домовима бадњак се уноси у кућу на Бадњи дан и остаје током Божића, а често и дуже. Управо ту настаје дилема – шта се ради са бадњаком који остане у кући до Малог Божића, да ли се пали, баца или чува, и шта о томе кажу народни обичаји и Српска православна црква.

badnjak bl

Друштво

Шта симболизује бадњак?

У зависности од крајева, бадњак се у кућу уноси на Бадњи дан, а пали се за Бадње вече. Негдје остаје током Божића, а у многим крајевима чува се до Малог Божића (14. јануар), понегдје и до Богојављења.

Не постоји јединствено правило које важи за све крајеве. Обичај се разликује од региона до региона, али је заједничко једно – бадњак се током тог периода држи на почасном мјесту у дому, најчешће уз икону или божићну свијећу.

Свети Василије Велики

Друштво

Свети Василије Велики: Зашто дјевојке бацају обућу?

Када прође Мали Божић, бадњак се не задржава у кући бесконачно, нити се баца у смеће. Постоји неколико прихваћених начина поступања:

1. Достојанствено спаљивање

У домаћинствима са двориштем, бадњак се може спалити на миран и безбједан начин. У градовима, најчешћа пракса је да се бадњак однесе у црквено двориште, гдје се организује заједничко спаљивање.

2. Остављање у природи

У неким крајевима постоји обичај да се бадњак одложи у природу, на чисто мјесто, без ломљења и непоштовања, што симболично представља „враћање природи“.

3. Краће чување уз икону

Поједине породице бадњак чувају још неколико дана након Малог Божића, а затим га уклоне на један од наведених начина.

Шта не треба радити са бадњаком

Према и народном обичају и црквеном ставу:

  • бадњак се не пали у кући,
  • не баца се у контејнер или смеће,
  • не користи се у свакодневне, практичне сврхе.

Такво поступање сматра се непоштовањем симбола, а не „гријехом“ у строгом црквеном смислу.

Шта каже Српска православна црква

Српска православна црква истиче да је бадњак симболичан обичај, а не црквена заповијест. Његова суштина није у самом дрвету, већ у духовној припреми за Божић, миру у породици и вјери.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Наука и технологија

Ево како да прочитате замућену поруку на Виберу

Црква упозорава да се обичаји не смију претварати у сујевјерје. Ако неко нема могућност да испоштује све обичаје, то није духовни преступ. Важнији су молитва, љубав и празнични дух него форма.

Обичај између традиције и савременог живота

Иако данас већина људи живи у становима, обичај бадњака и даље има своје мјесто. Он повезује савременог човјека са породичном традицијом, вјером и насљеђем које се преноси с кољена на кољено.

Бадњак који остане у кући до Малог Божића подсјећа да Божић није један дан, већ празник који траје, а начин на који се са њим поступа говори о односу према вјери, обичајима и дому.

Коментари (0)
