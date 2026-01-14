Logo
Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

14.01.2026

12:33

Коментари:

0
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка и Доња Градина појачана је фреквенција возила на изласку из БиХ, док на осталим задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На већини путева у Републици Српској вози се по мокром или влажном коловозу, а у вишим предјелима и преко превоја мјестимично је засњежен коловоз и има поледице, упозоравају из Савеза.

Повећана је и опасност од одрона, као и леденица на дионицама у усјецима и поред камених косина.

Возачима се савјетује да возе максимално опрезно, те да на пут не крећу без адекватне зимске опреме.

Коментари (0)
