Ваздух опасан у Броду, веома нездрав у Високом, Сарајеву и Илијашу

Извор:
СРНА
14.01.2026
10:45
Коментари:0
Ваздух је јутрос опасан за становништво у Броду, а веома нездрав у Високом, Сарајеву и Илијашу, објављено је на интернет страници Зрак екоакција.
Према мјерењима у 8.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Броду је 312, Високом 294, Сарајеву 223 и Илијашу 221.
Ваздух је нездрав у Бањалуци са индексом квалитета 195, Добоју и Приједору 181, Зеници 174, Какњу 173, као и Вогошћи, Травнику и Гацку 169, Мостару 163, Хаџићима 154, те Тузли 152.
Ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва у Ливну са индексом квалитета 141 и Маглају са индексом 134.
Најугроженије су труднице, старији и дјеца, особе са респираторним и срчаним проблемима.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.
