Logo
Large banner

Роду Благојевићу уручене гусле

Извор:

СРНА

14.01.2026

09:46

Коментари:

1
Роду Благојевићу уручене гусле
Фото: Srna

Дарко Лечић, предсједник Гусларског друштва "Раде Јамина", уручио је у Вишеграду бившем гувернеру савезне државе Илиноис Роду Благојевићу гусле као симбол духовне и културне повезаности српског народа у отаџбини и расијању.

Лечић је овај поклон предао Благојевићу синоћ током манифестације "Српско сијело" чији је почасни гост био.

Благојевић је поносно истакао своје српско поријекло и снажну емоционалну повезаност са Вишеградом, нагласивши да га сваки долазак у овај град додатно учвршћује у осјећају припадности српском народу.

"Задовољство ми је бити овдје за српски Божић и Нову годину. Вишеград је прелијеп град, са дивним људима, узвишеном црквеном службом и вјерним народом. Када размишљам о историји српског народа, мислим на људе који су вјерни свом Богу, православној вјери, својој држави и породицама, као и на људе посвећене марљивом раду и слободи. Ви сте инспирација", нагласио је Благојевић који је један од најближих сарадника америчког предсједника.

Лечић је подсјетио на вишевјековни значај гусала у очувању српске историје и идентитета.

"Гусле су књига без корица и страница, у којој је уписана историја српског народа. Управо је пјесма сачувала наш народ у најтежим временима и зато овај свети инструмент мора бити сачуван и пренесен будућим нараштајима", истакао је Лечић.

Гуслар Велибор Живановић истакао је значај гусала за младе нараштаје.

"Гусле значе много за наше младе људе и младе гусларе које окупљамо, као и за пјевачке групе. Оне представљају наставак наше традиције. Желим да овај звук траје и да млади кроз њега уче ко су и одакле потичу", рекао је Живановић, упутивши за православну Нову годину жеље за здравље и срећу.

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да "Српско сијело" већ готово двије деценије има исти циљ – очување духовних, културних и националних вриједности српског народа.

"Ова манифестација чува наше обичаје, вјеру, ћириличко писмо и окупља народ у духу заједништва. Очување традиције је наша обавеза према будућим генерацијама", поручио је Ђуревић.

Скупу, уприличеном поводом дочека православне Нове године, присуствовао је и Ранко Ристић из САД, пријатељ Вишеграда и човјек који годинама његује снажне везе са овим крајем.

У оквиру богатог културно-умјетничког програма наступиле су мушке и женске пјевачке групе, гуслари и етнопјевачи, који су публици представили изворне пјесме и традиционално народно стваралаштво, доприносећи празничној атмосфери и духу заједништва.

На крају манифестације уручене су захвалнице појединцима који су дали значајан допринос очувању српске традиције, културе и духовног насљеђа.

Подијели:

Тагови:

Род Благојевић

gusle

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Род Благојевић

Република Српска

Благојевић: Шта би Американци урадили да им неко из друге земље забрани прославу 4. јула

4 д

0
Род Благојевић присуствује литургији у Храму Христа Спаситеља

Република Српска

Род Благојевић присуствује литургији у Храму Христа Спаситеља

5 д

0
Род Благојевић није заборавио своје огњиште: Запјевао "Тамо далеко"

Република Српска

Род Благојевић није заборавио своје огњиште: Запјевао "Тамо далеко"

5 д

4
Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем

Република Српска

Додик уприличио божићни ручак са Родом Благојевићем

6 д

2

Више из рубрике

Неочишћене улице и тротоари: Да ли имате право да одштету ако сте пали или слупали ауто

Друштво

Неочишћене улице и тротоари: Да ли имате право да одштету ако сте пали или слупали ауто

4 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

Посебан датум у црквеном календару! Славимо три велика празника, ове обичаје ваља испоштовати

4 ч

0
Мали Божић! Пазите се да овим не навучете несрећу, а једну ствар ујутру обавезно урадите

Друштво

Мали Божић! Пазите се да овим не навучете несрећу, а једну ствар ујутру обавезно урадите

4 ч

0
YT/official_MonahArsenije_ribnica, Ненад Костић, YT/Pravoslavni Hristijanin

Друштво

У јеку славе се замонашили: Ове наше познате личности су обукле монашку одору, окренуле се вјери и данас живе потпуно другачије

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner