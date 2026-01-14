Роду Благојевићу уручене гусле

Извор:
СРНА
14.01.2026
09:46
Коментари:1
Дарко Лечић, предсједник Гусларског друштва "Раде Јамина", уручио је у Вишеграду бившем гувернеру савезне државе Илиноис Роду Благојевићу гусле као симбол духовне и културне повезаности српског народа у отаџбини и расијању.
Лечић је овај поклон предао Благојевићу синоћ током манифестације "Српско сијело" чији је почасни гост био.
Благојевић је поносно истакао своје српско поријекло и снажну емоционалну повезаност са Вишеградом, нагласивши да га сваки долазак у овај град додатно учвршћује у осјећају припадности српском народу.
"Задовољство ми је бити овдје за српски Божић и Нову годину. Вишеград је прелијеп град, са дивним људима, узвишеном црквеном службом и вјерним народом. Када размишљам о историји српског народа, мислим на људе који су вјерни свом Богу, православној вјери, својој држави и породицама, као и на људе посвећене марљивом раду и слободи. Ви сте инспирација", нагласио је Благојевић који је један од најближих сарадника америчког предсједника.
Лечић је подсјетио на вишевјековни значај гусала у очувању српске историје и идентитета.
"Гусле су књига без корица и страница, у којој је уписана историја српског народа. Управо је пјесма сачувала наш народ у најтежим временима и зато овај свети инструмент мора бити сачуван и пренесен будућим нараштајима", истакао је Лечић.
Гуслар Велибор Живановић истакао је значај гусала за младе нараштаје.
"Гусле значе много за наше младе људе и младе гусларе које окупљамо, као и за пјевачке групе. Оне представљају наставак наше традиције. Желим да овај звук траје и да млади кроз њега уче ко су и одакле потичу", рекао је Живановић, упутивши за православну Нову годину жеље за здравље и срећу.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да "Српско сијело" већ готово двије деценије има исти циљ – очување духовних, културних и националних вриједности српског народа.
"Ова манифестација чува наше обичаје, вјеру, ћириличко писмо и окупља народ у духу заједништва. Очување традиције је наша обавеза према будућим генерацијама", поручио је Ђуревић.
Скупу, уприличеном поводом дочека православне Нове године, присуствовао је и Ранко Ристић из САД, пријатељ Вишеграда и човјек који годинама његује снажне везе са овим крајем.
У оквиру богатог културно-умјетничког програма наступиле су мушке и женске пјевачке групе, гуслари и етнопјевачи, који су публици представили изворне пјесме и традиционално народно стваралаштво, доприносећи празничној атмосфери и духу заједништва.
На крају манифестације уручене су захвалнице појединцима који су дали значајан допринос очувању српске традиције, културе и духовног насљеђа.
