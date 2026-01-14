Logo
Ево како да прочитате замућену поруку на Виберу

14.01.2026

14:18

Фото: Pexels

Ако сте добили поруку од некога на Виберу и нисте могли да је прочитате јер је замућена, онда сте на правом мјесту.

Наиме, ако на Виберу добијете поруку од некога ко није међу вашим контактима, апликација ће све поруке од те особе замутити.

То је подразумијевано тако и не може се промјенити јер Виберу жели да заштити кориснике од непожељних порука.

Шта уколико корисник не жели да дода ту особу у контакте, али ни да га блокира, већ само просто да види поруку и настави комуникацију?

Ако потражите на интернету нешто везано за замућене Вибер поруке, пронаћи ћете само нешто у вези "self-destructing message". Међутим, то није то.

Рјешење је заправо веома просто: само кликните на икс (X) у горњем десном углу.

Чим кликнете на X, та љубичаста порука на врху ће се склонити, а све поруке ће се појавити и моћи ћете да их прочитате.

