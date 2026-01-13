Logo
Пао Икс!

Извор:

Б92

13.01.2026

15:46

Корисници широм свијета пријављују проблеме са радом друштвене мреже Икс.

Неки корисници пријављују да им се апликација не учитава, без обзира на то који интернет прегледач користе или колико пута освјеже страницу.

Они који успију да уђу на платформу не могу да виде приказ објављеног садржаја, ни послије више учитавања странице.

