Извор:
Б92
13.01.2026
15:46
Коментари:0
Корисници широм свијета пријављују проблеме са радом друштвене мреже Икс.
Неки корисници пријављују да им се апликација не учитава, без обзира на то који интернет прегледач користе или колико пута освјеже страницу.
Они који успију да уђу на платформу не могу да виде приказ објављеног садржаја, ни послије више учитавања странице.
