Европска земља почиње производњу оружја по српској технологији

Извор:

АТВ

22.12.2025

15:24

Европска земља почиње производњу оружја по српској технологији

Данска фирма СкајПро Пропулжн добила је све потребне дозволе да у Ванделу код Билунда покрене производњу артиљеријских ракета калибра 122 милиметара користећи технологију српске фирме ЕДеПро, са планом да годишње произведе до 10.000 комада.

Директор СкајПроа, Мајкл Кјер Соренсен, истиче да је пројекат "огроман" и да компанија располаже свим потребним ресурсима – од техничке опреме и инвеститора до подршке Министарства одбране Данске, пренијела је државна данска телевизија ТВ 2.

Влада Републике Српске

Република Српска

Огласило се Министарство након Синдиката: Износ за плате удвостручен

"Већ годину и по дана радимо на добијању дозвола, а сада смо спремни да покренемо производњу", рекао је Соренсен.

Производња би, наводи ТВ 2, требало да почне током љета 2026.

Производња у НАТО бункерима

Производни погон ће користити 37 бивших НАТО бункера на старој ваздушној бази у Ванделу, који су током Хладног рата служили за складиштење бомби и експлозива. Погон ће бити високо осигуран, са видео надзором и сензорима покрета, а у производњи ће учествовати и 110 нових запослених инжењера и радника, преноси "еКапија".

hanka paldum

Сцена

Ханка Палдум скрхана због смрти хармоникаша: "Није могла да се јави на телефон"

Ракета ће бити компатибилна са данским системом ПУЛС, купљеним од Израела, као и са америчким ХИМАРС системима. Оне имају домет од преко 40 километара и носе бојну главу од 24 килограма експлозива.

Ракете ће користити технологију коју испоручује српска фирма ЕДеПро, позната, како је речено, по вишегодишњем извозу у земље НАТО и експертизи у развоју ракетних система.

Додаје се да су данске власти, укључујући Министарство спољних послова, Министарство правде и Обавјештајну службу, детаљно провјеравале пројекат.

Откривен циљ

СкајПро планира да ракете буду у НАТО стандарду, а једна од циљаних локација за извозе су земље попут Њемачке, Француске, Финске, али и Украјине, гдје се тренутно користе стотине ракета дневно.

пдпс бих

БиХ

Усвојен Приједлог закона о ВСТС-у, Закон о Суду повучен из процедуре

Соренсен је додао да је циљ компаније да постане први произвођач тешког војног наоружања у Данској и да покрене ширу домаћу одбрамбену индустрију.

ЕДеПро је српска одбрамбена компанија из Београда која се бави истраживањем, развојем и производњом погонских система за ракете, ракетних мотора, невођених и вођених ракета, као и других компоненти за војне и цивилне примјене.

Коментари (0)
Снови спавање момак кревет

Здравље

Понекад се ујутру будимо уморни: Стручњаци објашњавају има ли разлога за бригу

3 ч

0
Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу

Хроника

Предложен притвор за Рајка Павића: Двојицу претукао шипком јер су напали конобарицу

3 ч

0
Новогодишња јелка украси

Занимљивости

Не купујте им ово: Поклони које знакови не желе испод јелке

3 ч

0
Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

Хроника

Дјед (75) дивљао по путу са више од 4 промила алкохола у крви

3 ч

0

