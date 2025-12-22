Logo
Масовна туча у турском парламенту: Песнице сијевале на све стране

22.12.2025

14:13

Тучпа посланика у турском парламенту
Фото: YouTube/Screenshot/ Diario AS

Хаотичне сцене одиграле су се у турском парламенту у недјељу касно увече када су посланици владајуће Странке правде и развоја (АКП) и главне опозиционе Републиканске народне странке (ЦХП) започели тучу током посљедњег дана расправе о буџету. Сукоб је трајао око десет минута, а посланици су се тукли усред парламентарне сале.

Предсједник парламента Нуман Куртулмус био је присиљен прекинути сједницу док су сигурносне службе покушавале раздвојити сукобљене посланике.

solarna energija pixabay

Економија

Српска добила нову соларну електрану: Уложено 4,5 милиона КМ

Иако је дошло до насиља, Закон о централном буџету за 2026. годину усвојен је са 320 гласова за и 249 против, док је Закон о завршном рачуну за 2024. годину прошао са 316 гласова за и 247 против.

До сукоба је дошло након жестоке вербалне расправе између посланика АКП-а из Бурсе Мустафе Варанка и замјеника шефа посланичке групе ЦХП-а Гокхана Гунајдина. Варанк је са говорнице окренуо се према клупама ЦХП-а.

"Доведите вашег генералног предсједника, не би се требао бојати мене. Срећом, наш народ врло добро зна досје господина Озгура. Пољопривредници у градовима којима управљају ЦХП општине и даље чекају бесплатне тракторе које је Озгур Озел обећао", поручио је он.

Гунајдин је оштро одговорио, оптужујући владајућу странку да "покушава дотакнути дно с полемиком" и тврдећи да влада клевета ЦХП општине.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Какво нас вријеме сутра очекује?

Када је замјеник шефа посланичке групе ЦХП-а Али Махир Басарир устао да протестира, напетост је брзо ескалирала из вербалног сукоба у гурање, а потом у размјену удараца. Многи посланици из обје странке укључили су се у тучу, док су сигурносне службе и други посланици покушавали смирити ситуацију.

Туча је трајала око десет минута, а сукоби су се наставили чак и током паузе. У сали су били присутни предсједник ЦХП-а Озгур Озел и предсједник Националистичке покретне странке (МХП) Девлет Бахцели.

(Аналитика)

