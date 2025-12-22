Масовна туча у турском парламенту: Песнице сијевале на све стране

22.12.2025
14:13
Коментари:0
Хаотичне сцене одиграле су се у турском парламенту у недјељу касно увече када су посланици владајуће Странке правде и развоја (АКП) и главне опозиционе Републиканске народне странке (ЦХП) започели тучу током посљедњег дана расправе о буџету. Сукоб је трајао око десет минута, а посланици су се тукли усред парламентарне сале.
Предсједник парламента Нуман Куртулмус био је присиљен прекинути сједницу док су сигурносне службе покушавале раздвојити сукобљене посланике.
Економија
Српска добила нову соларну електрану: Уложено 4,5 милиона КМ
Иако је дошло до насиља, Закон о централном буџету за 2026. годину усвојен је са 320 гласова за и 249 против, док је Закон о завршном рачуну за 2024. годину прошао са 316 гласова за и 247 против.
До сукоба је дошло након жестоке вербалне расправе између посланика АКП-а из Бурсе Мустафе Варанка и замјеника шефа посланичке групе ЦХП-а Гокхана Гунајдина. Варанк је са говорнице окренуо се према клупама ЦХП-а.
"Доведите вашег генералног предсједника, не би се требао бојати мене. Срећом, наш народ врло добро зна досје господина Озгура. Пољопривредници у градовима којима управљају ЦХП општине и даље чекају бесплатне тракторе које је Озгур Озел обећао", поручио је он.
Гунајдин је оштро одговорио, оптужујући владајућу странку да "покушава дотакнути дно с полемиком" и тврдећи да влада клевета ЦХП општине.
Друштво
Какво нас вријеме сутра очекује?
Када је замјеник шефа посланичке групе ЦХП-а Али Махир Басарир устао да протестира, напетост је брзо ескалирала из вербалног сукоба у гурање, а потом у размјену удараца. Многи посланици из обје странке укључили су се у тучу, док су сигурносне службе и други посланици покушавали смирити ситуацију.
Туча је трајала око десет минута, а сукоби су се наставили чак и током паузе. У сали су били присутни предсједник ЦХП-а Озгур Озел и предсједник Националистичке покретне странке (МХП) Девлет Бахцели.
(Аналитика)
Република Српска
3 ч7
Србија
3 ч0
БиХ
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Тренутно на програму