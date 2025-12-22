Logo
Додик угостио Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима

АТВ

22.12.2025

13:49

Додик угостио Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима
Фото: Milorad Dodik/X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик угостио је Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима.

"Била ми је част да данас у Бањалуци угостим Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима, те да с њим разговарам о положају српског народа у Епархији осјечкопољској и барањској", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик је истакао да је српски народ кроз историју опстајао ослањајући се на православне и традиционалне вриједности, које представљају темељ здравог и стабилног друштва.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: СНСД ће из принципијелних разлога подржати Приједлог закона о ВСТС-у

"Улога Српске православне цркве у очувању идентитета, духовности и саборности нашег народа је немјерљива и трајно значајна", истакао је Додик.

Милорад Додик

