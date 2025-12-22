Додик угостио Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик угостио је Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима.
"Била ми је част да данас у Бањалуци угостим Његово преосвештенство епископа осјечкопољског и барањског Херувима, те да с њим разговарам о положају српског народа у Епархији осјечкопољској и барањској", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик је истакао да је српски народ кроз историју опстајао ослањајући се на православне и традиционалне вриједности, које представљају темељ здравог и стабилног друштва.
"Улога Српске православне цркве у очувању идентитета, духовности и саборности нашег народа је немјерљива и трајно значајна", истакао је Додик.
