Организовањем "Прве конференције жена" Уједињена Српска показује на који начин размишља, третира и планира да се односи према питању жена у друштву, рекао је предсједник ове странке Ненад Стевандић.
"Третман жена је другачији у животу него у медијским изјавама. Желимо ту разлику да поправимо и захвалан сам нашим дамама које су покренуле ово питање", рекао је Стевандић данас новинарима у Бањалуци уочи почетка "Прве конференције жена", коју организује Актив жена Уједињене Српске.
Стевандић је рекао да ће на скупу бити говора о женама у науци и предузетништву, али и о фемициду.
Он је нагласио да на конференцији учествује више од 40 жена које су на функцијама директора, посланика, министара, те секретра.
Предсједник Актива жена Уједињене Српске Мирела Кајкут Зељковић рекла је да ће централни догађај конференције бити панел-дискусија о улози жена у науци, предузетништву и економији, те о заштити жена.
"Актив жена Уједињене Српске има нулту толеранцију над насиљем над женама", поручила је Зељковићева.
