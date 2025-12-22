Logo
Како изгледа српска новогодишња трпеза?

Информер

22.12.2025

13:11

Празнична трпеза
Фото: Nicole Michalou/Pexels

У Србији, дочек Нове године није само одбројавање и ватромет, већ ритуал окупљања и прилика да се Нова година дочека уз богату трпезу.

Вјерује се да оно што се нађе на новогодишњем столу доноси енергију за мјесеце који долазе, па се зато посебна пажња посвећује избору јела. Иако се обичаји разликују од краја до краја, нека правила су готово универзална.

Печење - симбол обиља и снаге

Централно мјесто на новогодишњој трпези готово увијек заузима печење. Најчешће је то свињско или јагњеће печење, које симболизује напредак, снагу и обиље. У народу постоји вјеровање да се за дочек Нове године не једе живина, како "срећа не би одлетјела".

Печење се често служи хладно, сечено на танке кришке, као део богатог послужења које траје до дубоко у ноћ.

Руска салата - празник без ње не постоји

Ако постоји јело без ког се не може замислити новогодишња ноћ, то је руска салата. Комбинација кромпира, шаргарепе, грашка, јаја, киселих краставаца и мајонеза постала је синоним за празнике.

Она је незаобилазна, без обзира на то да ли се служи као прилог или главно хладно пред‌јело, и често се припрема у великим количинама, јер се зна да ће се јести и сутрадан.

Сухомеснати производи и сиреви

Пладњеви са пршутом, печеницом, куленом и домаћом кобасицом обавезни су дио трпезе. Уз њих се служе разни сиреви - од домаћег бијелог сира до качкаваља и димљених варијанти.

Овакво послужење симболизује гостопримство и богатство, а идеално је за дуге вечери уз разговор и чашу вина.

Сарма - укус дома и традиције

Иако се чешће везује за Божић, сарма се у многим домовима налази и на новогодишњем столу. Купус пуњен месом и пиринчем представља јело које "греје кућу" и окупља породицу.

У неким крајевима се вјерује да сарма доноси стабилност и чврсте темеље у години која долази.

Пите и домаћи хлеб

Разне пите са сиром, месом или печуркама, често су део новогодишње трпезе, посебно као практично послужење за већи број гостију.

Домаћи хлеб или погача симбол су заједништва и благостања, а у неким породицама се ломи и дијели међу укућанима као знак добре среће.

Слаткиши за слатку годину

На крају, али никако мање важно, долазе колачи. Ситни колачи, торта, чоколадне посластице и домаће штрудле неизоставни су део дочека. Верује се да слаткиши доносе слатку и радосну годину, па се сто често не склања ни након поноћи.

Пиће и здравица

Ракија (најчешће "шљивовица"), вино и шампањац прате новогодишњу вечеру, али најважнија је здравица. Прва чаша у поноћ подиже се уз жеље за здравље, мир и успјех, јер се у Србији вјерује да се Нова година дочекује срцем, а не само богатом трпезом.

И док се обичаји мијењају, једно остаје исто - новогодишња трпеза у Србији није само храна, већ прича о традицији, породици и нади да ће наредна година бити боља, богатија и срећнија, преноси Информер.

