Ова три знака су јача него што ико мисли

Ова три знака су прошла кроз пакао и вратила се у тишини. Да ли сте међу њима?
Јарац, Шкорпија и Рибе су људи који су кроз живот прошли теже него што ће икада признати. Иако их често видите смирене и достојанствене, ова 3 знака у себи носе битке које би друге одавно сломиле. Они не траже публику за свој бол, нити раме за плакање – научили су да најтеже побједе односе у тишини, док нико не гледа.
Јарац је онај који не смије да падне јер зна да од њега зависе други. Он је у породици или друштву она стијена на коју се сви ослањају, док он своје губитке и самоћу носи без иједне ријечи жалбе. Јарац ће поправити све што је сломљено, а онда се повући у своју тишину, не тражећи ни „хвала“, иако му је некада теже него што ико може да замисли.
Многи виде само њену оштрину, а нико не види ране из којих је та оштрина настала. Шкорпија не прича о издајама и ударцима судбине јер презире сажаљење. Она се из сваке своје ватре враћа јача, мудрија и спремнија. Међу ова 3 знака, она је та која најбоље зна да се дно дотиче само да би се од њега јаче одгурнуло ка врху. Њена тишина је њена моћ.
Рибе често потцјењују јер мисле да је њихова доброта слабост. Истина је да је потребна невјероватна снага да преживиш толико разочарења, а да и даље останеш човјек. Рибе су исплакале ријеке које нико није видио, али су упркос свему научиле да пливају против струје. Оне спадају у ова 3 знака јер њихова снага није у песницама, већ у томе што ће вам, упркос свом болу, сутра опет пружити руку.
