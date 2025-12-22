Logo
Ова три знака су јача него што ико мисли

22.12.2025

10:15

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Ова три знака су прошла кроз пакао и вратила се у тишини. Да ли сте међу њима?

Јарац, Шкорпија и Рибе су људи који су кроз живот прошли теже него што ће икада признати. Иако их често видите смирене и достојанствене, ова 3 знака у себи носе битке које би друге одавно сломиле. Они не траже публику за свој бол, нити раме за плакање – научили су да најтеже побједе односе у тишини, док нико не гледа.

Јарац: Стуб који носи све на себи

Јарац је онај који не смије да падне јер зна да од њега зависе други. Он је у породици или друштву она стијена на коју се сви ослањају, док он своје губитке и самоћу носи без иједне ријечи жалбе. Јарац ће поправити све што је сломљено, а онда се повући у своју тишину, не тражећи ни „хвала“, иако му је некада теже него што ико може да замисли.

Шкорпија: Побједа над сопственим ожиљцима

Многи виде само њену оштрину, а нико не види ране из којих је та оштрина настала. Шкорпија не прича о издајама и ударцима судбине јер презире сажаљење. Она се из сваке своје ватре враћа јача, мудрија и спремнија. Међу ова 3 знака, она је та која најбоље зна да се дно дотиче само да би се од њега јаче одгурнуло ка врху. Њена тишина је њена моћ.

Рибе: Срце које одбија да постане камен

Рибе често потцјењују јер мисле да је њихова доброта слабост. Истина је да је потребна невјероватна снага да преживиш толико разочарења, а да и даље останеш човјек. Рибе су исплакале ријеке које нико није видио, али су упркос свему научиле да пливају против струје. Оне спадају у ова 3 знака јер њихова снага није у песницама, већ у томе што ће вам, упркос свом болу, сутра опет пружити руку.

Наука и технологија

Предвиђали су нам апокалипсу: Зашто стално страхујемо од краја свијета?

Хороскоп

астрологија

