Предвиђали су нам апокалипсу: Зашто стално страхујемо од краја свијета?

Прошло је 13 година од када смо, према неким тумачењима, требали да “нестанемо у апокалипси” коју су, наводно, предвидели Маје.
Ипак, 22. децембар 2012. године - као и сваки наредни, осванули су без драматичног краја. Хистерија око мајанског календара само је једна у дугом низу најава “судњег дана” које су плашиле човјечанство.
Паника око 21. децембра 2012. темељила се на неразумијевању мајанске културе и њиховог календара, преноси 24sata.
Тај датум означавао је крај великог циклуса од 13 бактуна, односно периода од отприлике 5125 година у њиховом календару дугог бројања. За Маје, то није био смак свијета, већ завршетак једне ере и почетак нове, слично као што ми славимо прелаз из старе у Нову годину.
Стручњаци су годинама покушавали да утишају гласине. Национални институт за антропологију и историју из Мексика истицао је да од 15.000 регистрованих мајанских текстова, само два спомињу 2012. годину, и ниједан не предвиђа апокалипсу.
“Не постоји пророчанство за 2012. годину. То је маркетиншка заблуда”, изјавио је тада Ерик Веласкез, стручњак за хијероглифе из Мексика.
Истраживач Свен Гронемејер објаснио је да се датум заправо односио на “повратак Болон Јоктеа”, мајанског бога стварања и рата. Датум је био "одраз дана стварања", а не “дана уништења”.
Бројне теорије о катастрофи
Како се ближио “крај” појављивало се све више теорија о томе како ће до њега доћи. Једна је говорила о мистериозној планети Икс, познатој као Нибиру, која се наводно “скрива у Сунчевом систему” и која ће се “сударити са Земљом”.
НАСА је, међутим, јасно поручила да би таква планета била видљива годинама унапријед и да она не постоји.
Други су се бојали огромне соларне олује која ће “уништити електричну мрежу и спржити Земљу”. Иако такве олује постоје, соларни максимум (врхунац активности Сунца) био је предвиђен за 2013. и показао се слабијим од просјека.
Уз то, поједини су предвиђали “катаклизмичне потресе”, као и “померање Земљине осе”, али геолози су потврдили да се тектонска активност није значајно мијењала, те да је 2012. година била просјечна по броју потреса.
Страх од апокалипсе није ништа ново. Кроз историју, људи су много пута са увјерењем чекали крај.
Давне 1806. године у енглеском Лидсу, панику је изазвала кокошка која је, наводно, излегла јаја са натписом "Христ долази". Много људи је дошло да види “чудо”, све док није откривено да је власник исписивао поруке на јајима и враћао их у кокошињац.
Током 1910. године, пролазак Халејеве комете изазвао је масовну хистерију. Новине су, подстакнуте причом да реп комета садржи отровни плин цијаноген, шириле паничне наслове попут “Комета би могла убити сав живот на Земљи”.
Људи су куповали плинске маске и “таблете против комета”, иако су научници уверавали да је концентрација плина у свемиру занемарљива.
Антрополози и социолози објашњавају да у временима економске, политичке и друштвене несигурности људи траже велике одговоре и утеху у идеји да иза свега стоји неки виши, “невидљиви план”.
“Готово као да тражите доказе о надолазећој апокалипси. Мислим да се то такође везује уз много неизвесности која данас постоји у нашем свету”, сматра антрополог Вејд Дејвис.
И тако, страх од “краја свијета” непрестано мења облик, али остаје трајно присутан међу људима.
