Нови закон ускоро у пуној примјени: Послодавце који ово не испоштују чека драконска казна

Б92

22.12.2025

09:05

Нови закон ускоро у пуној примјени: Послодавце који ово не испоштују чека драконска казна
Фото: Pixabay

Ускоро почиње пуна примјена Закона о безбедности и здрављу на раду, који је формално ступио на снагу још у мају, али је примјена дјела подзаконских аката одложена до почетка нове године.

Измјене доносе прецизнија правила, посебно у областима које до сада нису биле довољно уређене, што је у пракси стварало правну несигурност и за раднике и за послодавце.

Представник Савеза самосталних синдиката Србије Саша Торлаковић подсјећа да су послодавци већ били у обавези да ускладе своје акте са законом, пише РТС.

"Послодавци су још од 7. маја били дужни да ускладе правилнике и интерне акте са Законом о безбједности и здрављу на раду. Од 1. јануара на снагу ступају и четири правилника – о раду на висини, процјени ризика, испитивању инсталација и вођењу евиденција, чиме почиње пуна примјена закона", истиче Торлаковић.

Наглашава да су казне значајно пооштрене, па непоштовање прописа може послодавце коштати и до милион и по динара, посебно ако радници нису осигурани од повреда на раду и професионалних болести.

Циљ превенција, а не кажњавање

Према ријечима Торлаковића, и послодавци и запослени имају заједнички интерес да се закон спроводи.

"Послодавци су често и више заинтересовани да се смањи ризик од повреда и професионалних болести, јер посљедице несрећа значе и људску трагедију и финансијске губитке“, каже представник синдиката.

Посебно указује на грађевински сектор као најризичнији.

"Циљ закона је да се кроз обуку запослених и руководилаца, превентивне прегледе и јасну евиденцију спрече повреде и најтежи исходи. Проблем настаје код несавјесних послодаваца који запошљавају необучене раднике и игноришу прописе", упозорава Торлаковић.

Мање повреда значи и мање трошкова

Небојша Атанацковић указује да закон може донијети корист и послодавцима, иако у почетку подразумијева додатне обавезе.

"Мање повреда значи мање боловања, мање застоја у раду и мање трошкова. Дугорочно, безбједније радно окружење је исплативије и за фирме и за запослене", каже Атанацковић.

Он, међутим, упозорава на проблем недостатка обучене радне снаге.

"Послодавци често морају да запошљавају људе без претходне обуке и занатског знања, што повећава ризик. Зато је важно да се закон не сведе само на формалност, већ да се примјењује у пракси", наглашава Атанацковић.

Саговорници су сагласни да ће пуна примјена закона од 1. јануара бити тест за све актере – државу, инспекције, послодавце и синдикате – али да је кључно да резултат буду безбједнија радна мјеста и мање повреда на раду, преноси Б92.

