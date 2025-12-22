Цијена злата достигла нови рекордну вриједност

Извор:
Цијена злата је у понедјељак у раним јутарњим сатима трговања први пут од октобра достигла нову рекордну вриједност, подстакнута снажном потражњом инвеститора и растућим глобалним неизвјесностима.
Цијена једне фине унце (31,1 грам) порасла је и до један и по одсто, попевши се на нешто више од 4.403 америчка долара.
Ријеч је о првом новом рекорду од октобра, када је цијена злата током вишедневног снажног раста достигла ниво изнад 4.380 долара, да би се у наредним недјељама повремено повлачила испод границе од 4.000 долара.
Најновијим растом злато је уочи краја године у плусу око 68 одсто, чиме се сврстава међу најтраженије инвестиционе класе у овој години. Истовремено, племенити метал је на путу ка највећем годишњем добитку још од 1979. године, када је цијена једне фине унце порасла чак 127 одсто.
Још снажнији раст ове године забиљежило је сребро. Цијена једне фине унце сребра у понедјељак је достигла нови рекорд од готово 69,50 долара. Тиме је годишњи раст цијене сребра почетком недјеље увећан за додатна три процентна поена, на укупно око 140 одсто.
Разлози снажног раста цијена оба племенита метала су вишеструки. У периодима повећане политичке и геополитичке несигурности инвеститори се традиционално окрећу такозваним „сигурним уточиштима“, међу којима злато и сребро заузимају истакнуто мјесто. Уз то, током године бројне централне банке повећале су своје златне резерве, додатно подстичући потражњу и раст цијена на тржишту.
Комбинација глобалних неизвјесности, монетарних стратегија централних банака и снажног инвестиционог интереса учинила је племените метале једним од највећих добитника на финансијским тржиштима ове године.
